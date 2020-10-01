«При себе иконка и крестик»: В Нижнем Новгороде убили послушницу монастыря ради 900 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Новгороде вынесли приговор 40-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве пожилой послушницы монастыря. Жестокое убийство было совершено еще в ноябре 2019 года.

- Следствием и судом было установлено, что ночью 27 ноября подсудимый напал на послушницу одного из нижегородских монастырей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – В момент совершения преступления мужчина был пьян. Свою 66-летнюю жертву он увидел на улице Ларина.

Убийцу привлекла сумка, которая была при пострадавшей. Желая ее заполучить, он нанес множество ножевых ранений. Однако большого «куша» сумка ему не принесла: в ней были только личные вещи и религиозная атрибутика – иконка и крестик. Общая стоимость похищенного оценивается всего в 985 рублей.

С места преступления был изъят нож. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- От полученных ранений послушница скончалась, - рассказали следователи. – А сам мужчина скрылся с места преступления. По данному факту было возбуждено сразу несколько уголовных дел – «Разбойное нападение» и «Убийство, сопряженное с разбоем».

По подозрению в совершении этого преступления был задержан 40-летний мужчина. Свою вину он так и не признал. Однако в ходе судебного заседания его вина была полностью доказана. В соответствии с решением суда, он приговорен к 15 годам в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.

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