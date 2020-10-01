26 человек эвакуировали из психбольницы в Нижнем Новгороде из-за пожара
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Серьезный пожар вспыхнул минувшей ночью на улице Кащенко в Приокском районе Нижнего Новгорода. Там загорелся жилой дом с надворными постройками. Из-за пожара пришлось эвакуировать пациентов расположенной рядом психиатрической клиники.
Серьезный пожар вспыхнул минувшей ночью.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
- Сообщение о пожаре поступило в половине второго ночи 1 октября, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – На место пожара сразу же отправилась пожарная бригада. На момент нашего прибытия огнем был охвачен жилой дом и надворные постройки площадью 500 квадратных метров. Из соседнего дома № 33, где расположена психиатрическая больница, были эвакуированы 26 человек, в том 24 пациента. 16 из них являются маломобильными. К счастью, при пожаре никто не погиб и не пострадал.
Потушить огонь удалось только к четырем часам утра.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Полностью потушить пожар и ликвидировать его последствия удалось только к четырем часам утра. Сейчас выясняются причины и обстоятельства пожара.
К счастью, в результате пожара никто не пострадал.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru
Также следите за последними новостями в нашем телеграмм-канале!