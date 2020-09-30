Как защититься от коронавируса 2020: о мерах профилактики рассказала глава нижегородского Роспотребнадзора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В связи с увеличением числа заболевших Covid-19 глава регионального управления Роспотребнадзора Наталия Кучеренко рассказала, как защититься от коронавируса 2020. По данным специалистов, в последнее время отмечается рост заболеваемости ОРВИ и коронавируса. Только за минувшие сутки в регионе было зафиксировано 175 новых случаев заражения.

- Главное, к чему мы призываем – это четкое соблюдение правил личной гигиены и масочного режима, - отметила Наталия Кучеренко. – Прежде всего, маски необходимо носить в общественных местах – при посещении магазинов и в общественном транспорте. Маска может одноразовая или многоразовая. Однако в любом случае она работает только 2-3 часа, после чего ее необходимо менять. Многоразовая маска после этого должна быть подвергнута обработке – стирка, а затем проглаживание утюгом с паром.

Вернувшись с улицы, необходимо соблюдать особые правила. Главное среди них – это мытье рук с мылом сразу после возвращения домой.

- Также стоит обрабатывать контактные поверхности дезинфицирующими салфетками – дверные ручки в подъезде и в квартире, - напомнила Наталия Кучеренко. – Это поможет избежать заражения.

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