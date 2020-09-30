Нижегородец оказался в тюрьме за штраф в 100 рублей Фото: СОЦСЕТИ

Весьма туманная история произошла с 33-летним жителем Нижнего Новгорода Константином Ивановым. Этой осенью он оказался в тюрьме…из-за штрафа в 100 рублей. Причем он о нем даже не догадывался.

- Летом я обнаружил, что потерял паспорт, - рассказал мужчина журналистам телепрограммы «Кстати». – Что нужно делать в таком случае? Я пошел к участковому и честно признался, что куда-то запропастился документ.

Спустя сутки «пропажа» нашлась, однако бюрократическая машина уже заработала. Участковый выписал мужчине штраф за утерю документа – 100 рублей, как и положено по закону. Вот только самого «провинившегося» об этом не уведомил. Ну, а тот обрадованный неожиданным возвращением паспорта уже и думать забыл об этой истории. Как вдруг она получила неожиданное продолжение.

Дома Константина дожидались жена и ребенок. Фото: СОЦСЕТИ

- На прошлой неделе я вышел погулять с собакой, - вспоминает Константин. – Навстречу мне полицейские – оказалось, рейд по должникам. То, что я могу быть в их числе, я и представить не мог. Однако они надели на меня наручники и отвезли в участок.

Дальше – больше. Поначалу полицейские обещали, что с ним поговорят и отпустят. Однако до выяснения обстоятельств мужчину оставили на ночь в участке. А наутро быстренько рассмотрели дело в мировом суде.

- Решением суда Константин Иванов приговаривается к 12 суткам административного ареста, - огласила решение судья мирового суда Сормовского района.

Дома Константина остались ждать жена и пятилетний сын. Никогда прежде не оказывавшийся в переделках мужчина, вынужден был прогулять работу на заводе «Красное Сормово». Одним словом, ни за что ни про что прослыл заключенным.

Отсидев назначенный срок, мужчина решился обжаловать решение суда. После того, как дело прогремело на всю область, в него вмешался областной суд. В результате, прежнее решение было отправлено на пересмотр в Сормовский районный суд. Тут-то и всплыла любопытная деталь – оказалось, срок уплаты штрафа еще не истек. А значит, у мужчины не было даже административного правонарушения.

- В связи с выявленными обстоятельствами постановление мирового суда было отменено, а производство по делу прекращено, - пояснили «Комсомолке» в Сормовском районном суде.

Теперь пострадавший от произвола мужчина намерен добиваться компенсации. Без вины виноватый он не только оскандалился на всю округу, но и провел за решеткой целых 12 дней. Причем бороться он готов даже не столько за себя, сколько за коллег по несчастью. По его словам, за решеткой он встретил еще двоих таких же "неплательщиков".

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

Также следите за последними новостями в нашем телеграмм-канале!