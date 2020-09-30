«Я от всех закрылась»: Екатерина Одинцова объяснила, почему не общается с детьми Бориса Немцова от других женщин

Екатерина Одинцова объяснила, почему не общается с детьми Бориса Немцова от других женщин. ФОТО: Мила Стриж

Известная телеведущая Екатерина Одинцова часто оказывается в центре внимания светских разговоров. Нередко на первый план выходят ее взаимоотношения с бывшим гражданским мужем, известным политиком Борисом Немцовым. Как призналась телеведущая, она устала от бесконечных вопросов о личной жизни отца ее детей.

- Некоторые женщины даже требуют, чтобы я вмешивалась в вопросы отцовства, высказывала своё мнение и общалась с детьми от других женщин, - вспоминает Екатерина Одинцова на своей странице в Инстаграм. - И дружила или не дружила с ними. От меня требуют чего-то странного, как будто я имею к этому какое-то отношение.

По словам светской львицы, раньше она возмущалась тем, что ее втягивают в чужие конфликты. Она не хотела ни с кем спорить, а уж тем более вмешиваться в чужие судьбы.

- Я так устала от того, что ко мне в друзья и в противники настойчиво лезут люди, о которых я ничего не знаю, - объясняет телеведущая. - У меня давно - своя личная жизнь. В итоге я от всех закрылась и отсекла общение совсем. И только недавно поняла, в наступившей тишине, с кем я сама хочу и готова общаться, а кто так и останется в зазеркалье моей жизни.

Напомним, этим летом дочь Екатерины Одинцовой и Бориса Немцова 18-летняя Дина вышла замуж за своего давнего возлюбленного Димитрия Матевосова. Из-за продолжающейся пандемии коронавируса церемония получилась весьма скромной, хоть и проходила на Рублевке. Многие родственники не смогли присутствовать на свадьбе из-за действующих ограничений.

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