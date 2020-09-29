Сексапильная экс-шпионка Анна Чапман научит нижегородцев привлекать инвестиции в стартапы. ФОТО: Мила Стриж.

У нижегородских предпринимателей появился уникальный шанс посетить бизнес-вебинар известной телеведущей и самой знаменитой экс-шпионки мира Анны Чапман. Вебинар «Как привлечь инвестиции в стартап» состоится 30 сентября в 12:00 в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

- В ходе вебинара Анна Чапман расскажет, как запустить свой бизнес-проект, как отыскать инвестора и заинтересовать его своей идеей, - рассказали в министерстве промышленности Нижегородской области. – Все участники вебинара смогут задать ей свои вопросы и получить реальные советы по ведению бизнеса.

Чтобы стать участником этого вебинара, необходимо заранее зарегистрироваться на портале mybiznn.ru

Напомним, Анна Чапман – известная телеведущая и бизнес-леди с 15-летним стажем. Однако по-настоящему знаменитой она стала благодаря своему «шпионскому» прошлому. Красавицу даже окрестили «Агент 90-60-90». В 2010 году русскую разведчицу обвиняли в том, что она хотела пробраться в Белый дом и соблазнить высокопоставленного чиновника из администрации Барака Обамы, после чего она стала самой известной шпионкой мира.

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