Фестиваль Стрелка в Нижнем Новгороде 2020: площадки и особенности проведения Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

На этот фестиваль Стрелка в Нижнем Новгороде 2020 станет частью культурной программы конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Зрителями фестиваля искусств станут участники конференции. Пройдут мероприятия в Нижегородском государственном театре драмы имени Горького с соблюдением всех эпидемиологических требований Роспотребнадзора.

- Многие помнят, как первыи фестиваль проходил в прошлом году в Пакгаузах на Стрелке, - напомнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - В этом году он, конечно, никакои не международныи . И с креслами, занятыми через одно. Но это первое мероприятие в театре драмы с середины марта! И это счастье для нижегородцев, кто посетил!

Напомним, впервые фестиваль искусств «Стрелка» прошел в Нижнем Новгороде в 2019 году в знаковом для нижегородцев месте – под сводами пакгаузов на месте слиянии Оки и Волги. В этом году из-за продолжающейся пандемии коронавируса все выглядит куда скромнее.

- В этом году лучшие оперные певцы России выступят на сцене театра драмы, - отметил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович. - Вне зависимости от площадки, мы остались верны своим главным принципам: для нас важно показать возможность объединения высокого и актуального искусства.

В зале все зрители будут находиться в масках и перчатках. На входе в концертный зал у всех будут измерять температуру. В случае необходимости можно будет воспользоваться санитайзерами. При рассадке будет соблюдаться социальная дистанция.

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