В Нижегородском театре оперы и балета уволят главного режиссера и балетмейстера Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Новый сезон не обошелся без изменений в Нижегородском театре оперы и балета – там с 17 ноября будут упразднены сразу пять должностей. Среди них главный режиссер и главный балетмейстер. Сегодня директор театра Татьяна Маврина пояснила, чем вызвано такое решение.

- Это сделано с целью приведения штатного расписания в соответствие с действующим законодательством, а также с целью оптимизации творческой деятельности и производственного процесса, - заявила директор театра. - В настоящее время в штате театра имеются должности заместителя художественного руководителя по опере и заместителя художественного руководителя по балету. Должностные обязанности главного режиссера и главного балетмейстера полностью дублируют обязанности указанных специалистов.

Всего с 17 ноября из штатного расписания театра будут исключены пять должностей. Помимо главного режиссера и балетмейстера, своих постов лишатся начальник отдела по связям с общественностью, начальник отдела охраны труда и заведующий театрально-производственной мастерской. По словам директора театра, все они получили соответствующие уведомления более чем за два месяца до сокращения.

- Расторжение трудовых договоров с работниками театра проводится с соблюдением норм трудового законодательства, - отметила Татьяна Маврина. - Сокращаемым работникам были предложены для перевода все имеющиеся вакантные должности в театре.

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