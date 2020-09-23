На конференции ЦИПР нижегородцы представили передовые цифровые проекты. ФОТО: Кирилл Мартынов.

На всероссийской конференции «Цифровая индустрия промышленной России» нижегородские специалисты при поддержке правительства представили свои передовые цифровые решения. На стенде нашего региона представлены проекты в сфере информационных технологий, здравоохранения, образования, промышленности и многих других направлений. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Нижний Новгород можно по праву считать родиной российского IT-образования, ведь именно здесь впервые в стране был создан факультет вычислительной математики и кибернетики, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Сейчас научное и бизнес-сообщество объединяются для решения задач по цифровизации области. И нам в этом направлении есть чем поделиться с коллегами из других регионов. А для нижегородских ИТ-специалистов ЦИПР – это отличная возможность заявить о себе и представить свои проекты на федеральном уровне».

На нижегородском стенде представлено свыше 20 проектов. ФОТО: Кирилл Мартынов.

Как ранее отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, правительство России делает все, чтобы IT-отрасль стала еще более значимой, конкурентной и успешной.

- Стараемся делать это быстро, чтобы между идеей и ее реализацией проходило как можно меньше времени, - подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

На стенде Нижегородской области представлено свыше 20 проектов. Среди них «Считыватель масок» от компании «Сонет», предсерийные экземпляры электромобиля GAZelle e-NN от Горьковского автозавода и проект «VRОБЖ», предназначенный для обучения промышленной безопасности с использованием тренажеров виртуальной реальности и форм интерактивного взаимодействия.

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