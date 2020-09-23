Новые станции метро, канатка и выделенные полосы: Как изменится работа общественного транспорта в Нижегородской области

Транспортная схема Нижегородской области: как изменится работа общественного транспорта Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Проблемы с общественным транспортом в Нижегородской области существуют не первый год. Чтобы их разрешить, решено разработать новую транспортную схему. На сей раз она охватит не только Нижний Новгород, но и восемь ближайших территорий, входящих в Нижегородскую агломерацию. «Комсомолка» выяснила, как это отразится на работе общественного транспорта.

- В соответствии с итогами открытого конкурса разработкой новой маршрутной сети Нижегородской агломерации займется АО «Институт «Стройпроект». Ее окончательный вариант будет представлен в первой половине 2021 года, - рассказали «Комсомолке» в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. – Новая маршрутная сеть будет сформирована на территории Нижнего Новгорода, Арзамаса, Бора, Дзержинска, Балахнинского, Богородского, Городецкого и Кстовского районов. Всего восемь муниципальных образований.

В рамках данной системы будет разработана маршрутная сеть не только муниципального транспорта, но и частного. Другими словами, она сможет объединить весь общественный транспорт Нижегородской агломерации – от метро до маршруток.

- Новая маршрутная сеть должна обеспечить соблюдение социального стандарта обслуживания пассажиров, - рассказали в министерстве. – Для этого будет сформировано единое расписание маршрутов с минимальным временем ожидания при пересадке.

Чтобы изменить транспортную ситуацию в регионе, планируется изменить всю систему общественного транспорта: создание отделенных от проезжей части трамвайных линий, проходящие по выделенным полосам автобусные маршруты и многое другое. При этом акцент будет сделан на использование больших экологичных автобусов. Разумеется, все это потребует финансовых вложений – и немалых.

- В общей сложности, в реорганизацию транспортной системы планируется вложить 111,1 миллиарда рублей, - рассказали в министерстве. – В рамках первого этапа 41,8 миллиард рублей планируется инвестировать в городской электротранспорт. 16,8 миллиардов пойдет обновление подвижного состава, 25 миллиардов – на модернизацию троллейбусной и трамвайной инфраструктуры, в том числе строительство новых трамвайных линий. Второй этап предполагает строительство новых станций метро, канатной дороги и закупку автобусов. На эти цели будет выделено 69,3 миллиарда рублей.

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