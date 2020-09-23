Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 23 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Нижегородской области продолжает увеличиваться число зараженных коронавирусом. За последние сутки в регионе было выявлено 147 новых случаев заражения. Общее число заболевших достигло 31 230 человек. При этом в 32 районах области новых случаев заражения не было выявлено. Такие данные озвучило правительство Нижегородской области.

- Из общего числа зараженных 15435 человек проживают на территории самого Нижнего Новгорода, - говорится в сообщении. – Остальные 15 795 человек распределены по районам и городским округам Нижегородской области. Лидером по числу зараженных в регионе по-прежнему остается Дзержинск (2 724 человека), Павловский район (1505 человек) и Бор (1097 человек). В самом Нижнем Новгороде больше всего заболевших в Автозаводском и Ленинском районах.

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений. В городе разрешена работа кинотеатров, магазинов и ресторанов.

КОНКРЕТНО

Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?

1. Ардатовский район – 151

2. г.о.г. Арзамас – 441

3. Арзамасский – 218

4. Балахнинский – 427

5. Богородский – 805

6. Большеболдинский – 85

7. Большемурашкинский – 26

8. г.о.г. Бор – 1097

9. Бутурлинский – 37

10. Вадский – 38

11. Варнавинский район – 116

12. Вачский – 235

13. Ветлужский – 70

14. Вознесенский – 107

15. Володарский – 540

16. Воротынский – 41

17. Воскресенский – 137

18. Выксунский – 201

19. Гагинский – 92

20. Городецкий – 569

21. Д.Константиновский – 76

22. Дзержинск – 2 724

23. Дивеевский – 435

24. Княгининский - 85

25. Ковернинский – 133

26. Краснобаковский – 45

27. Краснооктябрьский – 220

28. Кстовский – 734

29. Кулебакский – 617

30. Лукояновский – 131

31. Лысковский – 277

32. Навашинский – 277

33. Павловский – 1505

34. Первомайский – 39

35. Перевозский – 35

36. Пильнинский – 191

37. Починковский – 213

38. Семеновский – 547

39. Сергачский – 326

40. Сеченовский – 106

41. Сокольский – 34

42. Сосновский – 316

43. Спасский – 52

44. Тонкинский – 61

45. Тоншаевский – 132

46. Уренский – 181

47. Чкаловский – 96

48. Шарангский – 58

49. Шатковский – 314

50. Шахунский – 359