Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 23 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Нижегородской области продолжает увеличиваться число зараженных коронавирусом. За последние сутки в регионе было выявлено 147 новых случаев заражения. Общее число заболевших достигло 31 230 человек. При этом в 32 районах области новых случаев заражения не было выявлено. Такие данные озвучило правительство Нижегородской области.
- Из общего числа зараженных 15435 человек проживают на территории самого Нижнего Новгорода, - говорится в сообщении. – Остальные 15 795 человек распределены по районам и городским округам Нижегородской области. Лидером по числу зараженных в регионе по-прежнему остается Дзержинск (2 724 человека), Павловский район (1505 человек) и Бор (1097 человек). В самом Нижнем Новгороде больше всего заболевших в Автозаводском и Ленинском районах.
Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений. В городе разрешена работа кинотеатров, магазинов и ресторанов.
КОНКРЕТНО
Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?
1. Ардатовский район – 151
2. г.о.г. Арзамас – 441
3. Арзамасский – 218
4. Балахнинский – 427
5. Богородский – 805
6. Большеболдинский – 85
7. Большемурашкинский – 26
8. г.о.г. Бор – 1097
9. Бутурлинский – 37
10. Вадский – 38
11. Варнавинский район – 116
12. Вачский – 235
13. Ветлужский – 70
14. Вознесенский – 107
15. Володарский – 540
16. Воротынский – 41
17. Воскресенский – 137
18. Выксунский – 201
19. Гагинский – 92
20. Городецкий – 569
21. Д.Константиновский – 76
22. Дзержинск – 2 724
23. Дивеевский – 435
24. Княгининский - 85
25. Ковернинский – 133
26. Краснобаковский – 45
27. Краснооктябрьский – 220
28. Кстовский – 734
29. Кулебакский – 617
30. Лукояновский – 131
31. Лысковский – 277
32. Навашинский – 277
33. Павловский – 1505
34. Первомайский – 39
35. Перевозский – 35
36. Пильнинский – 191
37. Починковский – 213
38. Семеновский – 547
39. Сергачский – 326
40. Сеченовский – 106
41. Сокольский – 34
42. Сосновский – 316
43. Спасский – 52
44. Тонкинский – 61
45. Тоншаевский – 132
46. Уренский – 181
47. Чкаловский – 96
48. Шарангский – 58
49. Шатковский – 314
50. Шахунский – 359