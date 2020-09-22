Видео свадьбы Натальи Водяновой появилось в сети. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вот уже несколько дней одной из главных светских новостей остается свадьба всемирно известной супермодели Натальи Водяновой и французского миллиардера Антуана Арно. Теперь в сети появилось видео с этого торжества.

- «Да!» - коротко подписала ролик Наталья Водяновав, опубликовав его на своей странице в Инстаграм.

На кадрах видно, как счастливые молодожены выходят из парижской мэрии сразу после церемонии бракосочетания. Их осыпают лепестками белых роз, идеально подходящими под цвет наряда невесты.

Напомним, ранее мы писали, что для свадебного торжества супермодель выбрала платье от российского дизайнера Ульяны Сергиенко. Это платье придало образу 38-летней красавицы еще больше нежности и утонченности, что тут же отметили друзья и знакомые супермодели.

- Совет да любовь, Наташа! Я помню Вас ещё 14-летней нижегородской девушкой, и уже тогда вокруг Вас было какое-то особое свечение нежности и чистой энергии, - поздравила супермодель телеведущая Екатерина Одинцова.

- Поздравляю! – присоединилась к поздравлениям известная теннисистка Мария Шарапова.

Напомним, супермодель пошла под венец уже во второй раз. Первым супругом нижегородской красавицы стал британский лорд Джастин Портман. От него модель родила троих детей – сын Лукас, дочь Нева и сын Виктор. С французским миллиардером Антуаном Арно Наталья Водянова состоит в отношениях с 2011 года. За это время у пары родилось двое сыновей – Максим и Роман.

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