«Слегли и собаки, и племянница»: Девочка-подросток пострадала из-за догхантеров в Нижнем Новгороде. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Нижегородские догхантеры снова дали о себе знать, причем в самом центре Нижнего Новгорода. Однако пострадали от их рук не только собаки, но и люди.

- В шестом часу вечера моя племянница пошла на прогулку с двумя нашими собаками – Глорией и Бендером, - рассказала «Комсомолке» Наталья Антонова. – На остановке «Средной рынок» она решила зайти в магазин и привязала их на входе. Я понимаю, что она сама сглупила, но ведь она совсем девчонка – 13 лет.

Теперь собак без присмотра не оставят. Фото: СОЦСЕТИ

Выйдя из магазина, девочка увидела страшную картину – обе ее собаки с трудом дышали и отчаянно терли лапами глаза. Оказалось, кто-то брызнул им в глаза газовым баллончиком.

- Конечно, девочка тут же принялась им помогать, - рассказывает Наталья. – К счастью, рядом подвернулся прохожий и дал ей воды. Она стала промывать им глаза и сама надышалась этой отравой. К тому же, теперь у нее ожог лица.

То, что девочка и собаки все-таки добрались до дома, можно считать настоящим чудом. Однако без последствий это не обошлось.

Помогая собакам, пострадала и девочка. Фото: СОЦСЕТИ

- И племянница, и собаки после этого случая слегли, - рассказывает Наталья. – Мы вызывали и скорую помощь, и милицию, но так и не дождались их по горячим следам.

Оставлять это дело просто так нижегородка не намерена. Сейчас она ищет свидетелей произошедшего тем вечером.

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