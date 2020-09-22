Древние ладьи, викинги и ветер: в Нижнем Новгороде прошел фестиваль «Приволжский штандарт». ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

В минувшие выходные нижегородцы стали свидетелями ежегодного фестиваля клубов исторической реконструкции «Приволжский штандарт». Несмотря на то, что из-за пандемии, организаторы вынуждены были проводить фестиваль в онлайн-формате, горожане все равно смогли полюбоваться изящными ладьями и храбрыми викингами.

В этом году фестиваль прошел в онлайн-формате. ФОТО: Нижний Новгород. Без цензуры

- В этом году фестиваль проходит уже в тринадцатый раз, - рассказали организаторы, - На этом фестивале выросло целое поколение любителей истории. Здесь участники могут вживую прикоснуться и к костюмам, и к быту, и к доспехам прежних времен. Раньше все это они могли увидеть только в фильмах.

Был в необычном онлайн-формате и свой плюс. В этом году зрителей ожидало более глубокое погружение в историю. Здесь для них были представлены и исторические квизы, и мастер-классы, и плавания по Волге.

Нижегородцев ожидали квизы, розыгрыши и мастер-классы. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры. "

К слову, зрелище это действительно было завораживающим – скользящие по реке ладьи, раздуваемые на ветру паруса и обвешанные щитами викинги. Полюбоваться этим с берега нашлось немало желающих.

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