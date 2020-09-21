Отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнется 22 сентября

Отопление в Нижнем Новгороде включат 22 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отличная новость для нижегородцев – совсем скоро в квартирах будет тепло. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков.

- Отопительный сезон в Нижнем Новгороде стартует 22 сентября. Постановление об этом уже подписано, - сообщил Андрей Чертков. – В Дзержинске и Кстове подачу тепла уже начали не только в социальные объекты, но и в дома. В самом Нижнем Новгороде проверили готовность ДУКов. Конечно, есть вопросы и проблемы – идеального ничего не бывает. Но надеемся, что уже ко вторнику и среде весь персонал будет подавать тепло в каждую квартиру.

К слову, уже сейчас началась подача тепла в социальные учреждения – больницы, школы и детские сады. Правда, для этого должна поступить заявка от руководителя организации. А в некоторых северных районах отопление включили еще 16-17 сентября – все-таки температура воздуха там на несколько градусов ниже, чем в среднем по региону.

КОНКРЕТНО

Куда звонить, если не включили отопление?

• Государственная жилищная инспекция - 430-11-64

• ЕДДС Нижнего Новгорода 005 или 268-11-00

• ЦДДС министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области 428-16-44.

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