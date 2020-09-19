«Били машину и угрожали убить»: Нижегородская автоледи обвиняет водителей в групповом нападении на нее в пробке

Нижегородская автоледи обвиняет водителей в групповом нападении на нее в пробке. Фото: СОЦСЕТИ

Нижегородка Анна Варданян 15 сентября вместе с подругой отправилась в гости в Лысково. Но по дороге угодила в нешуточную пробку на трассе М-7 «Волга». Однако, как оказалось, это было только начало ее злоключений.

- Примерно около Мурашкино я попыталась объехать пробку, но водитель Хендая внезапно закрыл мне дорогу, - вспоминает Анна в разговоре с «Комсомолкой». – Кое-как я его все-таки обогнала, но он меня догнал и стал прижимать к обочине. Я вынуждена была остановиться, он тоже встал.

То, что происходило дальше, больше напоминает кадры из девяностых. Анна до сих пор вспоминает это с содроганием.

Кто из них потерпевший, а кто нападавший, теперь буде разбираться суд. Фото: СОЦСЕТИ

- Вместе с ним остановился еще один автомобиль и мотоцикл, - вспоминает Анна. – Они принялись бить по капоту и бокам машины, пытаясь вскрыть замок и сломать стекла. В салоне были только мы с подругой – что мы можем против здоровенных мужиков в чистом поле? Естественно, мы начали звонить в «112».

По словам девушки, кое-как ей удалось отъехать от разбушевавшихся водителей. Все это время она была на связи со службой спасения.

- Я им честно сказала, что если я опять попаду в пробку, то они меня попросту убьют, - вспоминает Анна. – Тем более что один из них прямо говорил: «Я тебя убью и отсижу. У меня и отец сидел» Что я могла подумать? Конечно, мы были перепуганы! К счастью, в службе спасения мне сказали, что на въезде в Лысковский район нас будет ждать машина ДПС.

И действительно, вскоре Анна увидела сотрудников правоохранительных органов. И она, и ее обидчики сразу остановились.

- На удивление, полицейские не стали ни брать у них пробы на алкоголь, ни даже задерживать их, - возмущается Анна. – Вместо этого меня ж обвинили в том, что якобы я сбила мотоциклиста и скрылась с места преступления. Хотя на нем не было ни царапины, ни даже пыли после падения. Да и потом – зачем бы я стала звонить в «112» и просить прислать сотрудников ДПС, если бы хотела скрыться с места преступления?

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту, которая позволит установить – кто из них пострадавший, а кто потерпевший.

В таком состоянии после нападения остался автомобиль самой Анны. Фото: СОЦСЕТИ

- По предварительной информации, женщина, которая находилась за рулём автомобиля, была участницей ДТП и покинула место аварии, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - Граждане, преследовавшие её, по их словам, пытались догнать гражданку, чтоб она вернулась на место ДТП. В настоящее время полицией по данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены объективные обстоятельства инцидента и дана правовая оценка действиям всех участников событий

Точку в этом запутанном деле теперь предстоит поставить суду. Уже в конце сентября Анну ожидает первое судебное заседание. Ну, а она пока пытается разыскать свидетелей, ставших очевидцами происшествия.

- Там была огромная пробка. Я уверена, что инцидент просто не мог не попасть на видеорегистраторы, - считает Анна. – Поэтому я прошу очевидцев откликнуться и предоставить записи с видеорегистраторов. Вознаграждение я гарантирую! Всех, кто был свидетелем, прошу позвонить по номеру +79308081000.

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