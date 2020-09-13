Массовая авария на нижегородской дамбе попала на видео: Три человека пострадали

Массовая авария на нижегородской дамбе попала на видео. ФОТО: "Типичное Заволжье"

Массовая авария с участием сразу трех автомобилей произошла на Заволжской дамбе в Нижегородской области. Первыми о случившемся рассказали очевидцы происшествия.

- Всю дорогу водитель вел себя неадекватно и несколько раз выезжал на встречную полосу, - написали очевидцы, снявшие шокирующее видео, в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». – Мы пытались вызвать полицию, но пока спрашивали наши данные, он врезался.

Из-за пьяного водителя на трассе столкнулись три автомобиля. ФОТО: "ТИпичное Заволжье"

На кадрах видно, как автомобиль «Хендай» петляет между полосами, то и дело выскакивая на встречку. В один из таких «заездов» он врезается в соседние автомобили. Вскоре информацию о серьезном ДТП подтвердили и правоохранительные органы.

Двое пострадавших сейчас в больнице. ФОТО: "Типичное Заволжье"

- Авария произошла в 16:42 12 сентября на 45-м километре дороги «Линда – Городец – Заволжье», - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – Находясь на дамбе, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с тремя автомобилями. В результате ДТП пострадали три человека. Одному из них медицинская помощь была оказана на месте. Двое остальных доставлены в районную больницу. В отношении водителя, совершившего ДТП, составлен протокол за управлении автомобилем в состоянии опьянения.

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