Ради съемок сериала в Нижнем Новгороде перекроют центр города.

Не самая лучшая новость для нижегородских автомобилистов – едва ли не по всему центру города будет ограничено движение транспорта в связи со съемками сериала. Причем съемки эти затянутся на несколько дней.

- В связи с проведение кино- и видесъемок на основании обращения ООО «Медиаслово» администрация Нижнего Новгорода постановляет прекратить движение транспорта с 7:30 до 10:00, а затем с 11:00 до 13:00 5 сентября по улице Фрунзе на участке от улицы Минина до улицы Большая Печерская и от улицы Большая Печерская до дома 21 по улице Фрунзе, - говорится в тексте постановления. – Также с 14:00 до 19:30 5 сентября будет ограничено движение транспорта по улице Фрунзе на участке от улицы Ковалихинской до улицы Минина и на улице Большой Печерской на участке от улицы Трудовой до площади Сенной.

Все это время объезд зоны проведения съемок будет организован по прилегающим улицам. Кроме того, на этих улицах будет запрещена парковка автомобилей. Будет ограничено движение транспорта и на следующий день.

- С 7:30 до 13:00 6 сентября будет ограничено движение транспорта по площади Минина и Пожарского на участке от памятника Чкалову до Коромысловой башни, с 13:00 до 19:00 6 сентября ограничат движение по Нижневолжской набережной на участке от переулка Рыбный до переулка Нагорный, улице Широкой на участке от Нижневолжской набережной до улицы Рождественской, - говорится в постановлении. – С 17:00 9 сентября до 3 часов ночи 10 сентября ограничат движение по улице Совнаркомовской на участке от переулка Портовый до Ярмарочного проезда. А с 2:00 до 5:00 10 сентября ограничат движение по Окскому съезду в направлении верхней части города на участке от улицы Малая Ямская до Комсомольской площади. С 13:00 до 18:00 13 сентября будет ограничено движение транспорта по местному проезду напротив дома № 33 по улице Рождественской.

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