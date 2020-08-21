В Нижнем Новгороде задержали спонсора запрещенного в России «Исламского государства»

В Нижнем Новгороде задержали спонсора «Исламского государства»* Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Новгороде была задержана целая группа граждан Таджикистана, лидер которой переводил деньги членам международной террористической организации «Исламское государство», запрещенной на территории России.

- В ходе расследования выяснилось, что разделяя радикальные религиозные взгляды, мужчина неоднократно переводил деньги членам террористических организаций, находящимся на территории Афганистана, - рассказали в пресс-службе УФСБ по Нижегородской области. – Эти деньги они тратили на ведение террористической деятельности.

Мужчина переводил деньги террористам, действующим на территории Афганистана. ФОТО: УФСБ по Нижегородской области.

По данному факту следственным отделом регионального УФСБ было возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».Сам мужчина заключен под стражу.

Напомним, ранее данная запрещенная организация уже отметилась на территории Нижнего Новгорода. В частности, в октябре 2016 года в жилом комплексе «Цветы» были застрелены двое террористов, напавшие на сотрудников полиции. По информации агентства Jacm, занимающегося мониторингом заявлений террористических организаций в мире, погибшие экстремисты готовили вооруженное нападение на одну из воинских частей Нижнего Новгорода. Какую именно, не уточняется. До этого из непроверенных источников сообщалось, что боевики готовили терракты в центре Нижнего Новгорода. В конечном итоге ответственность за это происшествие взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство».

Мужчина переводил деньги на территорию Афганистана. ФОТО: УФСБ по Нижегородской области

* Исламское государство - запрещенная в России террористическая организация

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