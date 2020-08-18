Пилот аэростата и многодетная мать: участница Приволжской фиесты Диана Насонова рассказала «КП», как воздухоплавание стало делом всей жизни Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

В минувшие выходные в Нижнем Новгороде в очередной раз состоялась Приволжская фиеста воздушных шаров. На фестиваль собрались команды из разных городов: Москвы, Великого Новгорода, Йошкар-Олы, Набережных Челнов, Семенова, Волжска и, конечно, самого Нижнего Новгорода – всего десять экипажей. «Комсомолка» познакомилась, пожалуй, с самым необычным коллективом пилотов на фиесте.

Пролетая над спящей «верхушкой»

Полеты воздушных шаров обычно проходят на рассвете или закате – в это время, когда солнце не прогревает землю прямыми лучами, атмосфера максимально стабильна. Мне выпадает лететь на рассвете: сбор в 3:45, коллективный марш-бросок на луга за городом, около 5:00 – подъем в воздух. Ночь, хотя и летняя, но очень холодная, поэтому я прошусь у пилотессы из подмосковной Истры (да-да, летим с девушкой!) погреться в машине.

Залезаю в уютный микроавтобус – и словно попадаю в другой мир. Детские книжки, розовый девчачий портфельчик, маленькие сапожки… Присмотревшись, нахожу под курткой спящую хозяйку рюкзачка. На заднем сидении дремлет мальчик постарше, а впереди в люльке посапывает совсем крохотная малышка. Глядя на них, и мне хочется закутаться в теплый плед и провалиться в сон…

- Оля, пора взлетать, - прерывает мои мечты Диана – так зовут нашего сегодняшнего пилота.

На фестиваль собрались команды из разных городов Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

В корзине, кстати, уже не так холодно – немного согревает жар от горелки. Буквально несколько секунд – и вот высокие деревья, обрамляющие лужайку, остаются далеко внизу. А мы летим прямо к Чкаловско й лестнице, пролетаем над самым центром города, любуясь чисто вымытой и совершенно пустой площадью Минина и Пожарского, оставляем позади Ошару и Бекетова, Щелоковский хутор, ЖК «Цветы», видим буквально всю верхнюю часть города – от Печер и Кузнечихи до Щербинок, и, наконец, садимся где-то неподалеку от Ольгина. Ветер напоследок, не желая расставаться с такой красивой игрушкой, несколько раз слегка ударяет корзину о землю, прежде чем нам удается остановиться. Но все живы, здоровы и, главное, полны эмоций и восторга от полета!

Всегда и везде вместе

Для Дианы Насоновой и ее мужа Дмитрия воздухоплавание – дело жизни, семейный бизнес и любимое хобби одновременно. Девушка занимается этим чуть ли не всю сознательную жизнь – с 2004 года.

Именно воздухоплавание свело Диану и с ее будущим супругом. Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

– Сначала я была судьей. Сейчас такой профессии уже не осталось, а тогда к каждой команде прикреплялся такой специальный человек, который следил, как команда выполняет задания, и измерял результаты, – вспоминает Диана. – В соревнованиях часто бывают задания на точность, так что спортивный наблюдатель имел при себе рулетку 50 метров и измерял точность приземления аэростата или броска маркера, а также наблюдал, как пилоты выполняют все правила. Вот я и прошла обучение на такого судью, полетела в первый раз на воздушном шаре, влюбилась в это дело – с тех пор летаю!

Полеты воздушных шаров обычно проходят на рассвете или закате. Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Именно воздухоплавание свело Диану и с ее будущим супругом: однажды на соревнованиях ее назначили спортивным наблюдателем в команду, где был Дмитрий – и тут все завертелось. Став семьей, пара решила не расставаться с любимым видом спорта, а, напротив, идти дальше. И Диана отправилась учиться на пилота.

– В 2010 году мы сдали экзамены, получили лицензию и стали уже летать сами, – рассказывает Диана. – В первый год мы летали, кажется, по всем фестивалям, какие только были – никак не могли налетаться. Летом ведь, если нет такой ситуации, как в этом году с коронавирусом, фестивали идут буквально один за другим – можно просто переезжать из одного города в другой. Это такая прекрасная возможность увидеть мир!

На фестивали Диана и Дмитрий ездят всей семьей – ставшей в последнее время уже совсем не маленькой. У пары трое детей: девятилетний Даня, пятилетняя Дарина и Доминика, которой едва исполнилось полгодика.

Для Дианы Насоновой и ее мужа Дмитрия воздухоплавание – дело жизни, семейный бизнес и любимое хобби одновременно. Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

– Старший уже участвует в подготовке, если только это не раннее утро. В полет, конечно, пока детей редко берем, но вообще мы всегда и везде вместе! – с гордостью говорит Диана.

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