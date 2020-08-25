Региональный минздрав проконтролирует ситуацию с очередями в нижегородских поликлиниках. Фото: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|.

В понедельник, 24 августа 2020 года, в детской поликлинике № 5 на улице Львовской в Автозаводском районе Нижнего Новгорода выстроилась огромная очередь за справками для детских садов. Об этом сообщили подписчики паблика «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|».

- Вот сюда нужно пригласить Министерство здравоохранения, вместе с Никитиным Глебом Сергеевичем. Как бы они прокомментировали это безобразие в детской поликлинике, - пожаловался очевидец.

На опубликованных фотографиях можно заметить столпотворение родителей, которые массово пришли получать справки для разрешения на посещение детских садов. При этом некоторые из них привели с собой детей. На снимках также видно, что о соблюдении социальной дистанции между людьми не идет и речи.

В настоящее время министерство здравоохранения Нижегородской области заявило, что специалисты уже разбираются в причинах образования очереди. Также было отмечено, что этот случай является единичным, жалоб из других поликлиник в минздрав не поступало.

- Люди, вернувшиеся из отпусков, обратились за справками единовременно, без предварительной записи. 24 августа мы были вынуждены выдать 300 таких справок вместо 100, которые предоставляем ежедневно в соответствии с электронной записью. Справки об отсутствии коронавирусной инфекции необходимы детям, которые идут в детские сады, по распоряжению министерства образования. К сожалению, не все родители владели данной информацией, потому и образовалась очередь. Формально мы не должны были пускать людей без предварительной записи, но пошли им навстречу. Уже через несколько дней выдача справок будет производиться и медработниками дошкольных учреждений, что позволит ликвидировать очереди в поликлиниках, - объяснил сложившуюся ситуацию главный врач детской поликлиники при городской клинической больнице №25 в посёлке Северный Автозаводского района Алексей Зиновьев.

Региональное министерство здравоохранения также подчеркнуло, что будет продолжать следить за ситуацией с организацией процесса выдачи справок детям на посещение дошкольных учреждений.

Напомним, что ребенок может посещать детский сад только при наличии стандартной медицинской справки, в которой также должно быть отмечено отсутствие коронавирусной инфекции.

Нижегородцам рекомендуют записываться на прием в медицинское учреждение заранее: в режиме онлайн или по телефону.

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