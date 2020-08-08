Выходные в Нижегородской области начались с двух смертельных ДТП

Два участника ДТП погибли. Фото предоставлено ГУ МЧС России по Нижегородской области

Рано утром 8 августа в Нижегородской области произошли две аварии, два участника ДТП погибли. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Нижегородской области.

С разницей в десять минут ДТП случились около села Малая Пица и деревни Александровка, на дорогах местного значения.

В 6 часов 55 минут водитель, двигаясь по дороге Дальнее Константиново – Маргуша, не справился с управлением и врезался в дерево. Десятью минутами позже аналогичное ДТП случилось на дороге Линда – Александровка. Водитель также не справился с управлением и также врезался в дерево.

В первом случае пострадали трое, один умер. Во втором ДТП получили ранения два человека, один скончался. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.

К счастью, среди пострадавших в этих авариях нет детей и подростков.

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