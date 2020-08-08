Еще
Радио
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Выходные в Нижегородской области начались с двух смертельных ДТП

Два человека погибли в авариях на дорогах местного значения
Елена ЛазареваЕленаЛазарева
КомментироватьОставить комментарий
Два участника ДТП погибли. Фото предоставлено ГУ МЧС России по Нижегородской области

Два участника ДТП погибли. Фото предоставлено ГУ МЧС России по Нижегородской области

Рано утром 8 августа в Нижегородской области произошли две аварии, два участника ДТП погибли. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Нижегородской области.

С разницей в десять минут ДТП случились около села Малая Пица и деревни Александровка, на дорогах местного значения.

В 6 часов 55 минут водитель, двигаясь по дороге Дальнее Константиново – Маргуша, не справился с управлением и врезался в дерево. Десятью минутами позже аналогичное ДТП случилось на дороге Линда – Александровка. Водитель также не справился с управлением и также врезался в дерево.

В первом случае пострадали трое, один умер. Во втором ДТП получили ранения два человека, один скончался. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.

К счастью, среди пострадавших в этих авариях нет детей и подростков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ДТП