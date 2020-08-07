Нижегородская область переходит на второй этап снятия ограничений по коронавирусу

Фитнес-клубам разрешено открыться Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Второй этап! Дождались!», - написал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем аккаунте в соцсети Инстаграм. Так эмоционально глава региона предварил информацию о переходе на второй этап снятия ограничений по коронавирусу. По его словам, были получены согласование федерального Роспотребнадзора и поддержка регионального Штаба.

Переход на второй этап снимает еще ряд ограничений, которые губернатор перечислил в своем сообщении. Так, открываются салоны красоты без видеоаналитики, бани и спа, все магазины и уличная торговля.

С частичными ограничениями также разрешено открыться фитнес-клубам, бассейнам и спортивным секциям. Так, в бассейнах должно находиться не более 1 человека на каждые 10 квадратов площади бассейна, дети в спортивных секциях могут заниматься до 7 человек – в закрытых помещениях и до 25 человек – на улице.

Как подчеркнул глава региона, меры поддержки продолжат действовать для предприятий, которым пока не разрешено открыться.

- К счастью, таких почти не осталось, - подчеркнул Глеб Никитин и призвал соблюдать санитарные меры – носить маски, избегать скоплений людей, держать социальную дистанцию и проводить дезинфекцию.

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