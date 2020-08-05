2020-08-05T10:24:18+03:00
Звезды

«Я помню свои корни»: Наталья Водянова пообещала принять участие в праздновании 800-летия Нижнего Новгорода

Супермодель пообщалась в формате видеоконференцсвязи с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«Я помню свои корни»: Наталья Водянова пообещала принять участие в праздновании 800-летия Нижнего Новгорода«Я помню свои корни»: Наталья Водянова пообещала принять участие в праздновании 800-летия Нижнего НовгородаФото: СОЦСЕТИ
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пообщался по видеоконференцсвязи с Натальей Водяновой. Во встрече также приняла участие Тина Канделаки в качестве модератора, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Одной из главных тем встречи стала подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода. Глеб Никитин пригласил Наталью Водянову принять участие в праздновании юбилея города, который станет событием мирового уровня.

- Как вы представляете себе этот праздник? - поинтересовался губернатор у супермодели. - У нас есть много планов, связанных как с торжествами, так и с благоустройством общественных пространств. Не хочется просто отметить важную дату и забыть об этом — надо перезагрузить всю материю городской жизни.

- Я очень люблю Нижний Новгород, хорошо помню свои корни и всегда готова поддерживать родной город, - заверила Наталья Водянова.

Еще одной темой видеобеседы стала помощь детям с расстройством аутистического спектра. По словам Глеба Никитина, сейчас в Нижегородской области разрабатывается специальная программа для помощи детям с РАС.

- В нашем регионе долгое время никто, кроме вас, всерьез не занимался этим направлением. Работа, которая была проведена, поможет в дальнейших шагах. Уже есть планы по созданию центра для детей с подобными расстройствами, - поделился Глеб Никитин.

- Надо объединить наши команды! - предложила Наталья Водянова. - Сейчас меняется сознание людей, отношение к таким детям, родители становятся более уверенными. В Нижнем Новгороде есть несколько квартир для так называемого сопровождаемого проживания.

Глеб Никитин и Наталья Водянова договорились в дальнейшем провести очную встречу, чтобы более тщательно проработать совместные проекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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