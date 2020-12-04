«Обозвали меня боевиком»: Житель Нижегородской области устроил массовую бойню, обидевшись на оскорбление

Житель Нижегородской области устроил массовую бойню, обидевшись на оскорбление. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Новое знакомство в городе Сергаче Нижегородской области закончилось массовой бойней Обидевшись на оскорбление в свой адрес, 39-летний местный житель схватился за нож – одного человека он убил, еще троих тяжело ранил.

- По версии следствия, вечером 1 декабря в одной из квартир на улице Свердлова в Сергаче мужчина нанес множественные ранения своим новым знакомым, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области. – В результате, 44-летний мужчина скончался на месте. Еще трое местных жителей в возрасте от 53 до 55 лет госпитализированы. Все они в тяжелом состоянии. Сейчас за их жизни борются врачи.

В результате один человек погиб и еще трое тяжело ранены. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Сам виновник происшествия уже задержан и заключен под стражу. Ранее он был неоднократно судим. После совершенного убийства он сам пришел к следователя и дал показания.

- Я обиделся на них, потому что они обозвали меня боевиком, - рассказал подозреваемый на допросе. – Они принялись меня оскорблять, узнав, что я служил в горячей точке.

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В настоящее по факту массовой бойни возбуждено сразу два уголовных дела – «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц».