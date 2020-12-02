Новые коронавирусные ограничения в Нижнем Новгороде со 2 декабря 2020: изменится работа рынков, театров и привокзальных кафе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новые коронавирусные ограничения будут введены в Нижнем Новгороде со 2 декабря 2020. Главным образом, они коснутся работы рынков, привокзальных кафе и театров. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Наиболее заметные изменения произойдут в работе нижегородских рынков и ярмарок. Теперь расстояние между продавцами там должно составлять не менее трех метров. Для сравнения, раньше расстояние между торговыми местами должны было составлять не менее двух метров.

- Мы учли замечания работников этих рынков, - отметил Глеб Никитин. - Теперь в указе регулируется расстояние между продавцами, а не между самими точками продажи. Благодаря этому удается соблюдать дистанцию, но при этом не влиять серьезно на количество мест продажи товаров на торговой площадке.

Схожие изменения произойдут в работе театров. Теперь при рассадке в зале расстояние между зрителями должно составлять не менее двух свободных мест.

А вот привокзальные кафе, наоборот, ожидают послабления – они теперь смогут работать круглосуточно. Новые правила касаются точек общественного питания на вокзалах и в аэропорту.

- Понятно, что в таких кафе не устраивают мероприятий, здесь есть возможность соблюдать необходимые требования безопасности, - напомнил губернатор Нижегородской области. - А для тех, кто ждет поезда или самолета, это порой единственная возможность получить горячее питание.

Одновременно с этим был продлен режим самоизоляции для пожилых нижегородцев старше 65 лет. Все они, а также нижегородцы с хроническими заболеваниями, смогут продлить больничные листы о конца декабря 2020 года.