«Лабораторные силы медсанчасти ГАЗа – одни из лучших в регионе и стране»

Те лабораторные силы, которые сейчас аккумулированы в медсанчасти, – одни из лучших в Нижегородской области, да и в целом по стране.

Вот уже десять месяцев все мы живем в режиме пандемии коронавируса. «Группа ГАЗ» одной из первых в Нижегородской области включилась в борьбу с распространением инфекции. На предприятиях компании прежде всего были предприняты беспрецедентные меры для защиты сотрудников – все они были обеспечены средствами индивидуальной защиты, на промплощадках установлены тепловизоры и обеззараживающее оборудование, полностью изменилась работа медицинского центра.

– Сегодня мы были в медсанчасти Горьковского автозавода, – поделился впечатлениями министр здравоохранения, заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. – Мы посетили и лечебную, и лабораторную части. Те лабораторные силы, которые сейчас аккумулированы в медсанчасти, – одни из лучших в Нижегородской области, да и в целом по стране. Такого оборудования, которое мы увидели здесь, нет даже во многих центральных лабораториях Москвы. Лаборатория прекрасно оборудована, и там есть необходимый персонал.

Лаборатория прекрасно оборудована.

Эта лаборатория была создана в сжатые сроки и пущена в эксплуатацию в сентябре 2020 года. В этот проект было инвестировано 25 миллионов рублей.

– Нет ничего дороже здоровья, поэтому в рамках социальных программ, которые инициировал наш акционер Олег Дерипаска, было принято решение создать заводскую диагностическую лабораторию для наших сотрудников, – пояснила директор, главный врач медицинского центра ГАЗ Валентина Цывова. – С началом пандемии нагрузка на государственные и частные лаборатории выросла в несколько раз, поэтому результатов приходилось ждать несколько дней. Благодаря появлению собственной лаборатории ожидание итогов составляет не более пяти часов.

После осмотра медцентра Давид Мелик-Гусейнов в торжественной обстановке вручил ключи от новых машин скорой помощи марки "ГАЗ" главврачам центральных районных больниц. В районы Нижегородской области отправились семь машин на базе «ГАЗель NEXT» и два полноприводных «Соболя 4x4». Все они оснащены самым современным медицинским оборудованием и соответствуют требованиям Министерства здравоохранения России.

Давид Мелик-Гусейнов в торжественной обстановке вручил ключи от новых машин скорой помощи главврачам центральных районных больниц.

– Сейчас у нас в автопарке четыре машины скорой помощи, но все они довольно старенькие, – признается главный врач Краснобаковской ЦРБ Людмила Быстрова. – Поэтому, конечно, мы очень рады появлению новой машины. Она оснащена всем, что так необходимо медикам в нынешних условиях, – кислородом, аппаратом ИВЛ, электрокардиографом. Думаю, что уже через пару недель этот автомобиль поедет на свой первый вызов. По крайней мере, бригада для него уже готова. Так что мы очень благодарны правительству Нижегородской области за такой подарок и работникам ГАЗа, которые собрали эту современную технику.

Новые машины оснащены всем, что так необходимо медикам в нынешних условиях, – кислородом, аппаратом ИВЛ, электрокардиографом.

Сразу после церемонии передачи автомобили отправились в районы Нижегородской области. Свой автопарк смогли пополнить больницы Краснобаковсковского, Княгининского, Ковернинского, Лысковского и других районов.

Сразу после церемонии передачи автомобили отправились в районы Нижегородской области.

– Машины собраны на конвейере в одном потоке с автомобилями других модификаций, все этапы сборки сопровождает строгий контроль качества, – пояснил управляющий директор Горьковского автозавода Андрей Софонов. – Конечно, этот заказ для нас наиболее ответственный, ведь эти автомобили призваны спасать жизни. Мы все видим, с каким вызовом столкнулся мир и в каких тяжелых условиях приходится работать медикам, поэтому от всего большого коллектива «Группы ГАЗ» выражаем им слова признательности.

Все машины соответствуют требованиям Министерства здравоохранения России.

Важность этого момента отметил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

– Это уже второй транш автомобилей, которые мы получили, – поясняет Давид Мелик-Гусейнов. – Это весьма существенная прибавка для скорой медицинской помощи. Поставки продолжатся и в следующем году. Увеличение количества современных автомобилей с необходимой медицинской техникой позволит не только сократить время прибытия бригад неотложки, но и повысить качество оказания медицинской помощи пациентам.