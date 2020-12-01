«Оба в тяжелом состоянии»: Двоих детей сбили на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде

Двоих детей сбили на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде. ФОТО: "Телеграм № 1"

Жуткая история произошла минувшим вечером на Московском шоссе в Нижнем Новгороде – там прямо на пешеходном переходе сбили сразу двоих детей. Оба они совсем маленькие: одному – семь, другому – десять лет.

- Дети переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на улице Тепличной, - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – Внезапно на них наехала Субару, за рулем которого находился 55-летний водитель. Сейчас дети доставлены в ближайшую больницу. Оба в тяжелом состоянии.

Напомним, за последнее время это уже не первый случай наезда на детей в Нижегородской области. Ранее мы писали, что в Кстове на пешеходном переходе сбили девочку. Сразу после наезда водитель угнал. К счастью, тогда ребенок отделался только ушибами. Поисками сбежавшего водителя занимались и сотрудники правоохранительных органов, и родители самой девочки.

"Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" продолжит следить за развитием событий.