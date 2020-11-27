Погода в Нижнем Новгороде в выходные 28-29 ноября: снежно и тепло Фото: Андрей КОПАЛОВ

Конец ноября, возможно, порадует нижегородцев своей погодой. А какой именно — мы сейчас расскажем.

В субботу, 28 ноября, снег будет идти с самого утра до самого вечера, если верить прогнозам синоптиков. В течение всего дня столбики термометров не опустятся ниже -1 градуса. В основном, температура будет держаться на уровне нуля. Правда, по ощущениям прогнозируется как -5-4 градуса. Ветер будет задувать юго-восточный — его скорость составит от 2,9 до 5,3 метров в секунду днём и вечером. К ночи порывы ветра усилятся. Влажность воздуха ожидается практически стопроцентная (95-96 %). А атмосферное давление продержится на уровне 757-760 миллиметров ртутного столба.

29 ноября, в воскресенье, погода практически повторится. За исключением снега. Про прогнозам синоптиков, его нижегородцы смогут увидеть только утром. В остальном день будет облачный, а температура — мягкой. Утром, днём и вечером она продержится на уровне нуля. Ощущаться будет как -5 градусов. Разве что скорость юго-восточного ветра возрастёт до 3,6-4,2 метров в секунду. Максимально она возможна даже до 8,8 метров вечером. За счёт чего, вероятно, на улице будет менее комфортно. Влажность воздуха упадёт до 90-92%, а атмосферное давление повысится до 766-767 миллиметров ртутного столба.

К слову, длина светового дня донельзя сократилась — всего семь с половиной часов. Закат наступит примерно в 15:35.

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