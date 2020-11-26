«В деревне никто не знал о ребенке»: Стали известны подробности похищения трехлетнего мальчика в Нижнем Новгороде

Стали известны подробности похищения трехлетнего мальчика в Нижнем Новгороде/ Фото: Google Карты

Уренский районный суд арестовал 24-летнюю жительницу Нижнего Новгорода, подозреваемую в похищении ребенка. Напомним, накануне всю область облетела пугающая новость – в городе был похищен 3-летний ребенок, за которого требовали выкуп. Причем это сделали не какие-то криминальная авторитеты, а давняя знакомая матери.

- В ноябре нижегородке предстояла плановая госпитализация, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – И чтобы не оставлять своего трехлетнего сынишку одного, она попросила знакомую присмотреть за ним. Та согласилась, и оставила его у себя в Автозаводском районе. Однако спустя три дня она вывезла ребенка в поселок Арья Уренского района, не спросив разрешения у матери. Более того, за возврат ребенка она требовала денег.

Как рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, небольшие деньги на содержание ребенка мать и так перечисляла. Однако как только она увезла его в деревню, то начала требовать с подруги более солидные суммы – то пять, то десять тысяч рублей. Более того, она наотрез отказывалась говорить, где она держит этого ребенка.

В самом рабочем поселке Арья Уренского района тоже никто не знал о похищении. Большинство сельчан узнали обо всем из выпусков новостей.

- В деревне никто не знал о ребенке, - рассказали «Комсомолке» местные жители. – Мы обо всем прочитали в интернете. Сначала даже подумали, что это какая-то ошибка. Мы и саму-то эту дамочку отродясь не видели.

Почему для похищения она облюбовала именно этот поселок, теперь предстоит выяснить следователям. Вообще в этой истории очень много неизвестных – каков был мотив похищения, что она собиралась делать с мальчиком дальше и грозила ли ему опасность. Ответы на все эти вопросы будут найдены в ходе расследования.