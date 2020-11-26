Пеленки «Зооняня»: на страже комфорта вашего питомца

Все, у кого в доме живут питомцы, знают, какое это большое счастье. Приласкать на коленях любимую кошку или погладить собаку после напряженного дня – и все, стресс как рукой сняло! Но вместе с тем четвероногие - это и большая ответственность, и – иногда – небольшие трудности. Извечной проблемой для хозяев домашних животных был и остается вопрос гигиены в жилище. Каждый заводчик знает, как важна чистота и комфорт в доме, когда в нем есть домашние животные, и как порой непросто этого добиться. Особенно актуален этот вопрос в первые месяцы жизни четвероногих друзей, когда малыши только-только осваивают туалет.

К счастью, сегодня в вопросах чистоты хозяевам на помощь приходит современное решение – пеленки «Зооняня» для домашних животных. Они предназначены как для использования в первые месяцы жизни котят и щенков, так и для ухода за взрослыми животными. Участвует ваш четвероногий любимец в выставке, путешествует или идет на прием к ветеринару – в таких случаях всегда полезно иметь под рукой пеленки «Зооняня»: они надежно защищают пол, мебель и салон автомобиля от «мелких неприятностей». Они также очень удобны для маломобильных животных, перенесших операцию, а заводчикам небольших собак одноразовые пеленки «Зооняня» дают возможность не выгуливать питомцев в плохую погоду.

В вопросах чистоты хозяевам на помощь приходит современное решение – пеленки «Зооняня».

Оценили удобство этих пеленок даже хозяева грызунов: использование их под наполнитель намного упрощает чистку клетки и увеличивает ее срок службы.

Для максимально комфортного использования пеленки «Зооняня» выпускаются в трех размерах: 60х40 см, 60х60 см и 60х90 см. Можно приобрести на пробу пачку из пяти штук, а можно купить выгодную большую упаковку из 30 или 65 пеленок.

Пеленки «Зооняня» представлены в двух вариантах: стандартные с целлюлозным наполнителем и более экономичный вариант - гелевые супертонкие.

В основной линейке поверхность пеленок приятная на ощупь, впитывающий слой не образует комков, не сбивается. Верхний слой состоит из гипоаллергенного мягкого нетканого материала, который быстро пропускает влагу и не дает ей выйти наружу. В середине находится абсорбирующий слой из медицинской бумаги и целлюлозы – он хорошо удерживает значительное количество жидкости. Нижний слой представляет собой нетоксичный полиэтилен, который надежно защищает от протекания.

Пеленки «Зооняня» представлены в двух вариантах: стандартные с целлюлозным наполнителем и более экономичный вариант - гелевые супертонкие

Гелевые пеленки не имеют целлюлозного слоя, они очень тонкие. Их поверхность также приятная на ощупь, и прослойка не сбивается в комки. Внутри таких пеленок – специальный впитывающий гелевый слой, который удерживает влагу, оставляя поверхность изделия сухой. Полиэтиленовая основа, как и в линейке «комфорт», защищает от протекания.

Пеленки «Зооняня» - незаменимая вещь, которая привнесет еще больше комфорта в жизнь Вашего любимца и оградит от мелких неприятностей в разных жизненных ситуациях.