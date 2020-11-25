«Сделал ремонт тяп-ляп, а потом еще и обокрал»: Нижегородка обвинила рабочего в краже золотых украшений

Нижегородка обвинила рабочего в краже золотых украшений.

Совсем не задались отношения у 40-летней нижегородки Екатерины Викторовой (имена героев изменены – прим. Ред.) со строителем, который делал у нее ремонт в квартире. Сначала она осталась недовольна его работой, а потом и вовсе обнаружила страшное – из дома пропали все золотые украшения.

- У нас с ним был конфликт, - честно призналась потерпевшая сотрудникам правоохранительных органов. – Я наняла его сделать ремонт в квартире, а он все сделал тяп-ляп. Разумеется, я высказала ему претензии и отказалась платить втридорога за такую работу. Вот, видимо, он и решил мне отомстить.

Всего из тайника пропало свыше 70 ювелирных украшений общей стоимостью 227 тысяч рублей. Сумма, прямо скажем, немаленькая. Особенно для преподавателя – Екатерина работает в НГТУ имени Алексеева.

- Разумеется, мы наведались к этому рабочему, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Дома его не оказалось. Нам удалось до него дозвониться: он сказал, что сейчас находится в Рязанской области. И, как только вернется, сразу даст показания.

Стоит отметить, 34-летний рабочий ранее судим не был. Зарабатывает на жизнь тем, что ремонтирует квартиры. Ни в какой строительной фирме не числится – работает только по устным договоренностям. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Обстоятельства происшествия выясняются.