Корма Cat Lunch: Удовольствие для гурманов.

Если в вашем доме живет кошка, то вы точно знаете, как сложно угодить с обедом этому пушистому гурману. Уговорить попробовать супчик или съесть ломтик паштета – вещь почти нереальная. То, что с удовольствием уплетает за столом все семейство, едва ли сможет удовлетворить взыскательные вкусы Барсика. Поэтому, как только в вашем доме появляется котенок, нужно сразу же задуматься о правильном питании для него.

Зачастую кошки и их хозяева делают выбор в пользу влажных кормов. И это вполне объяснимо. Его главное преимущество в большом содержании жидкости, которая так необходима кошкам. Ведь они по своей природе очень мало пьют воду. А значит, должны получать жидкость из корма. В противном случае организму может не хватать влаги, а это становится причиной многочисленных заболеваний домашнего любимца.

Правильное питание – залог здоровья вашего питомца

Однако корм корму рознь. Поэтому так важно правильно его выбрать. Для этого нужно, прежде всего, обратить внимание на его состав. Идеальный корм, обеспечивающий здоровье питомца, должен состоять из натуральных продуктов и не содержать в своем составе искусственных красителей и усилителей вкуса. Вы должны быть уверены в том, что покупаете.

Новая линейка кормов Cat Lunch отвечает всем этим требованиям. Они состоят из натуральных мясных продуктов. В их составе нет ни сои, ни ГМО, ни ароматизаторов, ни усилителей вкуса, ни искусственных красителей – только натуральные продукты. Линейка кормов от Cat Lunch учитывает разные стадии жизни животных: кусочки для котят, для кастрированных и стерилизованных животных, для взрослых кошек. И домашние питомцы ценят это по достоинству – поедаемость этих кормов составляет не менее 70%. И это при достаточно выгодной цене.

В ассортименте компании представлены корма со вкусом курицы, говядины, мясного ассорти и рыбы

Корма Cat Lunch производятся на заводе, открывшемся в 2019 году. Это новое российское производство кормов. Его главным приоритетом является безупречное качество продукции, соответствующее самым высоким европейским стандартам. Поэтому на заводе установлено лучшее европейское оборудование из Дании, Италии, Германии и Испании. Оно позволяет производить консервированные и влажные корма в любой упаковке и в любой форме. Все процессы максимально оптимизированы, а значит, никакой человеческий фактор не может сказаться на качестве продукта.

Линейка кормов Cat Lunch не только соответствует всем требованиям по качеству продукта, но и отвечает на самые изысканные запросы самих питомцев. В ассортименте компании представлены корма со вкусом курицы, говядины, мясного ассорти и рыбы для взрослых кошек, корма со вкусом кролика для котят и корма со вкусом индейки для стерилизованных кошек. В отличие ото всех остальных товаров, последнее наименование приправлено соусом, а не желе. Рассказывать об этой новой линейке можно долго, но лучше один раз попробовать. Побалуйте свою кошку новеньким блюдом, и она точно скажет вам «спасибо!»