«Они обе — брак»: две добрые овчарки, несшие службу в тюрьме, ищут новый дом

3-летняя Дитта и 6-летняя Хельга проявляют большой интерес к окружающим. Фото: телеграм-канал «Нижний №1»

Две немецкие овчарки, не пригодные для несения охранной службы, ищут новых хозяев. Об этом сообщает телеграм-канал «Нижний №1».

- Познакомьтесь, это две немецкие овчарочки - 3-летняя Дитта и 6-летняя Хельга. И они обе - брак, - пишут в сообщении. - Брак - потому, что очень добрые и игривые.

Собак, ранее несших службу в исправительной колонии в посёлке Сухобезводном, забраковали из-за того, что они слишком добрые.

Собаки здоровы и привиты. Фото: «Типичный Нижний Новгород».

Так, известно, что Дитта боится громких звуков и слишком игрива. А Хельга пугливая и дружелюбная собака, на службе она проявляла очень большой интерес ко всем окружающим и ни капли агрессии.

Обе собачки здоровы, привиты и имеют ветеринарные книжки.

К выполнению служебных задач овчарки совсем не пригодны, но они всё также нуждаются в ответственном и любящем хозяине.

Овчарки ищут новый дом. Фото: «Типичный Нижний Новгород».

И если именно вы решились стать другом для одной из собак, то звоните Скворцову Александру Вячеславовичу по номеру телефона +79040522144.

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