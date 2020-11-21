«Они обе — брак»: две добрые овчарки, несшие службу в тюрьме, ищут новый дом

3-летняя Дитта и 6-летняя Хельга проявляют большой интерес к окружающим. Фото: телеграм-канал «Нижний №1»
Две немецкие овчарки, не пригодные для несения охранной службы, ищут новых хозяев. Об этом сообщает телеграм-канал «Нижний №1».
- Познакомьтесь, это две немецкие овчарочки - 3-летняя Дитта и 6-летняя Хельга. И они обе - брак, - пишут в сообщении. - Брак - потому, что очень добрые и игривые.
Собак, ранее несших службу в исправительной колонии в посёлке Сухобезводном, забраковали из-за того, что они слишком добрые.
Собаки здоровы и привиты. Фото: «Типичный Нижний Новгород».
Так, известно, что Дитта боится громких звуков и слишком игрива. А Хельга пугливая и дружелюбная собака, на службе она проявляла очень большой интерес ко всем окружающим и ни капли агрессии.
Обе собачки здоровы, привиты и имеют ветеринарные книжки.
К выполнению служебных задач овчарки совсем не пригодны, но они всё также нуждаются в ответственном и любящем хозяине.
Овчарки ищут новый дом. Фото: «Типичный Нижний Новгород».
И если именно вы решились стать другом для одной из собак, то звоните Скворцову Александру Вячеславовичу по номеру телефона +79040522144.
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