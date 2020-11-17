«Пытался выкинуть беременную жену с пятого этажа»: Нижегородец уже несколько лет держит в страхе семью и соседей

Нижегородец уже несколько лет держит в страхе семью и соседей. ФОТО: 2ГИС/ Кстати

На днях социальные сети облетел видеоролик о молодом нижегородце, который в пьяном виде разгуливал по Московскому шоссе, пугая продавцов всех окрестных магазинов. В одном из них он даже украл и выпил приготовленный для борьбы с пандемией коронавируса антисептик. На все вопросы прохожих он прямо отвечал, что пьет уже пятый день и останавливаться не собирается. Тогда никто из местных жителей опознать его никто не смог.

Однако вскоре в «Комсомольскую правду» в Нижнем Новгороде» обратились соседи незадачливого гуляки. Оказалось, что распитие антисептиков в публичных местах является далеко не самым страшным его прегрешением.

В таком виде нижегородец попался на глаза прохожим. ФОТО: Кстати.

- Я давно его знаю, так как с ним в одном доме живет моя бабушка, - рассказала «Комсомолке» Полина М. – Раньше это была вполне приличная семья – его мама много лет проработала на масложиркомбинате. И отец у него хороший, и младший брат. А вот он с детства привык чудить: еще в юности угонял машины, баловался наркотиками, разгуливал пьяным. Родители много лет его отмазывали, но в конечном итоге он все-таки угодил за решетку.

После этого все жители дома № 304 по Московскому шоссе зажили спокойно: никаких пьяных выступлений, никаких угонов. Правда, спокойная жизнь длилась недолго.

- Выйдя из тюрьмы, он немного присмирел: начал работать и даже женился, - вспоминают соседи. – Мы уж думали - перебесился. Тем более что жена ему досталась хорошая – смирная, покладистая. У нее от прошлого брака был ребенок, и еще одним она была беременна. Только он уговорил его после рождения в роддоме оставить. Она так и сделала, слишком сильно его любила.

Правда, вскоре его дурной характер снова дал о себе знать. И тут уже никакая покладистость жены не помогла.

- Однажды мы услышали дикий ор в подъезде, - рассказывает Полина. – Мы сначала даже не поняли, откуда доносятся крики. Потом оказалось, что он вытащил на балкон свою беременную жену и пытался столкнуть ее с пятого этажа.

К счастью, это ему не удалось. И вскоре жена родила ему прекрасную девочку. Однако даже этого не заставило его остепениться.

- Да какое там! Какой был, такой и есть! Даже еще хуже стал, - разводят руками соседи. – Бьет и родителей, и жену, и старшую девочку. Ей восемь лет всего, а он ее кроме как «шалавой» и не зовет. А жена все терпит – и побои, и унижения, и даже такое обращение с ребенком. Говорит, что любит его очень.

Мужчина развлекался тем, что пугал прохожих и распивал антисептик. ФОТО: Кстати.

Возмущенные соседи такой любви к нему не испытывают, поэтому уже несколько раз обращались в полицию по поводу скандалиста. Да вот только действия это не возымело.

- Мы писали заявления и по поводу побоев, и по поводу шума, - рассказывают соседи. – Но нам ответили, что это семейные разборки, и полиция влезать не может. Один раз его даже забирали на сутки, но тут же отпустили.

"Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" уже направила запрос в правоохранительные органы.