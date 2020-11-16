Тарифы ЖКХ в Нижнем Новгороде вырастут на 4% в 2021 году

В РСТ подчеркнули, что резкого роста тарифов не будет. Фото: Алексей ФОКИН

Рост тарифов на коммунальные услуги в Нижегородской области в 2021 году составит от 4% до 14,9%. Соответствующий проект Указа губернатора об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера платы за коммунальные услуги опубликован на сайте правительства Нижегородской области.

Согласно документу, «коммуналка» подорожает лишь во втором полугодии 2021 года, не раньше 1 июля. Это касается всех муниципальных образований Нижегородской области: для каждого города, сельского поселения или сельсовета принята своя максимальная «планка» по тарифам.

Самая впечатляющая цифра в документе красуется напротив города Чкаловска: там коммунальщики смогут поднять тарифы аж на 14,9%. В Выксе и городском округе Сокольском рост платы за ЖКУ может составить чуть более 8%, в Сарове – более 7%, а в Кстове, Вадском районе, а также Афонинском, Большеельнинском и Ближнеборисовском сельсовете – более 6%. К счастью, в большинстве муниципальных образований региона тарифы вырастут на уровне инфляции, то есть не более чем на 4%.

«Рост платы более 4,5% связан с необходимостью реализации концессионных соглашений и инвестиционных программ, - пояснили в Региональной службе по тарифам Нижегородской области. - Такие инициативы депутатов в настоящее время проходят проверку и согласование в правительстве Нижегородской области и в Федеральной антимонопольной службе».

Так, в Чкаловске, например, такой рост тарифов ЖКХ возможен исключительно в случае заключения планируемого концессионного соглашения по теплу.

«Следовательно, до его заключения рост платы граждан за коммунальные услуги в Чкаловске не превысит 4%», - рассказали в РСТ.

При этом в ведомстве еще раз подчеркнули, что ни о каком резком росте тарифов речи не идет. И что обозначенные цифры – это лишь максимальная планка, выше которой коммунальщики не смогут поднять плату. Так, например, в прошлом году предельный рост тарифов был определен на уровне 13,9%, однако ни в одном муниципальном образовании Нижегородской области он не достиг этого значения.