Четверо школьников остаются в больнице после массового отравления в Дзержинске

Массовое отравление учеников произошло в дзержинской школе. Фото: Олег УКЛАДОВ

Четверо детей остаются в больнице после массового отравления в дзержинской школе. Их состояние оценивается как стабильное, здоровью ничто не угрожает. Об этом сообщили в администрации города химиков.

Массовое отравление детей в школе №20 Дзержинска произошло в пятницу, 13 ноября. Вечером несколько учащихся начальной школы почувствовали себя плохо и были доставлены в «инфекционку». Но на самом деле количество отравившихся детей больше - просто не все обращались в больницу, кто-то лечился дома.

«У моего сына вечером начал болеть живот, - вспоминает мама третьеклассника Ольга Ястребова. – Стал вялым, отказался от ужина. К вечеру поднялась температура до 38 градусов. Ночью его знобило, была рвота, боль в желудке. Всю субботу был вялым и почти ничего не ел. К врачу обращаться не стали - справились своими силами. Таких случаев только в нашем классе 7-8 детей! Жалобы на питание в данной школе не единичные от родителей и детей».

По данным мэрии, Роспотребнадзор уже начал проверку в школе, где отравились ученики. Правда, забор анализов и проб в пищеблоке для определения причин будет осуществлен лишь в понедельник, то есть по прошествии двух дней.

«На данный момент проверено качество продуктов - замечаний не выявлено, медицинские книжки персонала пищеблока - замечаний также нет», - рассказал министр образования Нижегородской области Сергей Злобин.

Об инциденте в пятницу незамедлительно сообщили директору школы. Администрация учебного заведения в свою очередь приступила к проверке работы организатора питания.

«На данный момент рассматриваются все вероятные причины, - подчеркнул Сергей Злобин. - Отмечаем, что учащиеся 1-5 классов данной школы с понедельника должны были выйти на карантин, в связи с уровнем заболевания ОРВИ. Предписание было выдано органами Роспотребнадзора».

Сейчас школьная столовая, где произошло ЧП, закрыта. Здесь прошли необходимые проверки Роспотребнадзора, и теперь проводится дезинфекция.