«Его просто покромсали»: кота изрезали до мяса в нижегородской ветклинике и сделали вид, что ничего не случилось

Котик Макс - любимец всей семьи. Фото: Анна Бородина.

Неприятная история произошла на днях в семье нижегородки Анны Бородиной: любимца всей семьи кота Макса серьезно поранили во время обычной стрижки в ветеринарной клинике и... сделали вид, что ничего не случилось. Хозяйка пришла в ужас от увиденного: Анна уверена, что коту не оказывали помощь на протяжении двух дней, что он находился в стационаре.

Раны на теле кота воспалились. Фото: Анна Бородина

В доме Бородиных живут два питомца - кот и кошка (ей повезло больше: она вернулась домой целая и невредимая). Недавно появилась необходимость обработать животных от паразитов. Капнуть капли на холку Анна, конечно, могла и дома, но в квартире двое детей, один из которых совсем еще малыш, поэтому было решено сделать это в ветеринарной клинике. С выбором долго не думали – позвонили в ближайшую клинику, расположенную недалеко от дома в микрорайоне «Цветы». Тем более Анна уже бывала там со своими питомцами.

- Раньше мы уже стригли там обеих кошек, и до этого все было нормально. Правда, процедура проходила в нашем присутствии, - рассказывает хозяйка.

На этот же раз из-за необходимости обработки токсичным препаратом кошек решили оставить в стационаре клиники на пару дней. Заодно их там постричь. Казалось бы, что плохого может случиться? Ведь котики все это время будут находиться под присмотром ветеринаров, да и процедуры предстоят самые простые.

Когда через два дня муж Анны пришел за питомцами, сотрудники клиники, ни слова не сказав, отдали хвостатых. Уже дома, увидев Макса поближе, хозяева просто ахнули: на задних лапах зияли воспаленные глубокие раны.

Сейчас хозяева усиленно лечат пострадавшего кота. Фото: Анна Бородина

«У кота одна нога порезана просто до мяса! - сокрушается Анна. - Мне никто не сообщил, что во время стрижки такое случилось. Моему коту не оказали помощь, нужно накладывать швы. Он сидел так двое суток - с израненными задними лапами».

Анна тут же бросилась звонить в клинику, но реакция ветеринаров ее просто обескуражила.

«Я услышала совершенно спокойный ответ о том, что это у них нормальное явление, что во время стрижки такое может быть. На минуточку, мы заплатили им более шести тысяч рублей за анализы крови, осмотр, обработку, препарат, пребывание в стационаре», - возмущена нижегородка.

Сейчас котик прихрамывает на заднюю лапку. Фото: Анна Бородина

В итоге пришлось вызывать на дом другого ветеринара, который после осмотра сказал, что зашивать раны сейчас нельзя, поскольку в них попала патогенная флора, а швы нужно было наложить сразу же и ни в коем случае не проводить обработку кожных покровов препаратом от паразитов.

«Комсомолка» связалась с руководством ветеринарной клиники, чтобы прояснить ситуацию и узнать, что же произошло с котом.

«Никаких комментариев по этому вопросу мы не даем, - отрезала управляющая клиники Елена, отказавшаяся назвать свою фамилию. – Пока никаких заявлений от хозяйки кота в наш адрес не поступало».

Кстати, Анна подтвердила, что ей предложили вернуть деньги за некачественно оказанную услугу, написав соответствующее заявление на имя руководства, но она отказалась.

«Я это заявление писать категорически не буду, потому что считаю, что здесь вопрос их совести. И я не намерена спускать клинике с рук то, что они сделали с моим любимцем», - подчеркнула она.

Сейчас Анна прилагает все усилия, чтобы вылечить Макса после неудачной стрижки: мажет воспаленные раны антибиотиком и обрабатывает антисептиком. Котик чувствует себя чуть лучше, но пока еще прихрамывает на заднюю лапку.