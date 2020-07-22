2020-07-23T08:37:55+03:00
Горький Сити
Алексей КАЗАКОВЦЕВ

Александр Суханов: «Нижегородская область замерла у “красной черты”»

политолог, кандидат философских наук Александр Сухановполитолог, кандидат философских наук Александр СухановФото: Алексей КАЗАКОВЦЕВ

Нижегородский политолог о самых актуальных темах в подкасте «Горький Сити»

Александр Суханов: «Нижегородская область замерла у “красной черты”»

00:00
00:00

В очередном выпуске «Горький Сити» обсудили с политологом Александром Сухановым «газовое ЧП» в Нижнем Новгороде, снятие ряда ограничений в связи с пандемией, губернаторские объезды в столице Приволжья, старт благоустройства парка «Швейцария» и строительства развязки на Циолковского.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на 92,8 FM: Спасибо, что вы с нами!

Скачать передачу [mp3, 72.3 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 831-278-50-15+7-906-358-85-50
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24