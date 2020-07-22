Александр Суханов: «Нижегородская область замерла у “красной черты”»
Нижегородский политолог о самых актуальных темах в подкасте «Горький Сити»
Александр Суханов: «Нижегородская область замерла у “красной черты”»
В очередном выпуске «Горький Сити» обсудили с политологом Александром Сухановым «газовое ЧП» в Нижнем Новгороде, снятие ряда ограничений в связи с пандемией, губернаторские объезды в столице Приволжья, старт благоустройства парка «Швейцария» и строительства развязки на Циолковского.
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