22 Июль 2020 2020-07-23T08:37:55+03:00

Александр Суханов: «Нижегородская область замерла у “красной черты”» 00:00 00:00

В очередном выпуске «Горький Сити» обсудили с политологом Александром Сухановым «газовое ЧП» в Нижнем Новгороде, снятие ряда ограничений в связи с пандемией, губернаторские объезды в столице Приволжья, старт благоустройства парка «Швейцария» и строительства развязки на Циолковского.

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