6 Март 2020 2020-03-07T13:08:05+03:00

Хроники коронавируса, новые назначения в правительстве Нижегородской области и шансы «Торпедо» в битве с ЦСКА 00:00 00:00

По традиции каждую пятницу обсуждаем с политологом, кандидатом философских наук Александром Сухановым самые значимые новости Нижнего Новгорода и региона. Вот какие темы мы взяли на первой мартовской неделе:

35 нижегородцев, вернувшихся из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу, находятся под медицинским наблюдением (апдейт: 6 марта В Нижегородской области лабораторно подтверждён один случай заражения коронавирусом).

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин изменил структуру правительства, теперь там новые лица. Знакомимся с Артуром Саносяном и Давидом Мелик-Гусейновым, узнаем в новом качестве Андрея Гнеушева и Олега Берковича.

Мэрия Нижнего Новгорода запустила портал зелёныйнижний.рф. Полезный инструмент для всех, кого волнует экология родного мегаполиса.

Индия и Южная Африка заинтересовались нижегородскими судами на воздушной подушке. Возрождаем былое величие родины экранопланов.

Надежда умирает последней или призрачные шансы «Торпедо» в битве с ЦСКА.