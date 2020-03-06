2020-03-07T13:08:05+03:00
Горький Сити
Алексей КАЗАКОВЦЕВ

Хроники коронавируса, новые назначения в правительстве Нижегородской области и шансы «Торпедо» в битве с ЦСКА

политолог, кандидат философских наук Александр Сухановполитолог, кандидат философских наук Александр СухановФото: Алексей КАЗАКОВЦЕВ

Политолог Александр Суханов о главных событиях региона в подкасте «Горький Сити»

Хроники коронавируса, новые назначения в правительстве Нижегородской области и шансы «Торпедо» в битве с ЦСКА

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По традиции каждую пятницу обсуждаем с политологом, кандидатом философских наук Александром Сухановым самые значимые новости Нижнего Новгорода и региона. Вот какие темы мы взяли на первой мартовской неделе:

35 нижегородцев, вернувшихся из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу, находятся под медицинским наблюдением (апдейт: 6 марта В Нижегородской области лабораторно подтверждён один случай заражения коронавирусом).

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин изменил структуру правительства, теперь там новые лица. Знакомимся с Артуром Саносяном и Давидом Мелик-Гусейновым, узнаем в новом качестве Андрея Гнеушева и Олега Берковича.

Мэрия Нижнего Новгорода запустила портал зелёныйнижний.рф. Полезный инструмент для всех, кого волнует экология родного мегаполиса.

Индия и Южная Африка заинтересовались нижегородскими судами на воздушной подушке. Возрождаем былое величие родины экранопланов.

Надежда умирает последней или призрачные шансы «Торпедо» в битве с ЦСКА.

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6 Декабря 2019 14:15 - 14:46

Горький Сити

Тема: «В желтых контейнерах для раздельного сбора можно увидеть торчащие ртутные лампы»: нижегородские экологи о свалках, переработке мусора и работе надзорных органов

В студии: Алексей КАЗАКОВЦЕВ
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