2020-01-24T18:16:17+03:00
Горький Сити
Алексей КАЗАКОВЦЕВ

Александр Суханов: Правительству будут выделены огромные средства, но их нужно контролировать

политолог, кандидат философских наук Александр Сухановполитолог, кандидат философских наук Александр Суханов

Нижегородский политолог раскрыл социальные смыслы Послания Президента Федеральному Собранию

Александр Суханов: Правительству будут выделены огромные средства, но их нужно контролировать

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В своем Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин заявил ряд социально важных инициатив, касающихся улучшения демографической ситуации, поддержки незащищенных слоев населения и развития сферы образования. Сможет ли новое правительство Михаила Мишустина реализовать поставленные главой государства задачи? И на что стоит рассчитывать нижегородцам? Ответы на эти вопросы дал политолог, кандидат философских наук Александр Суханов.

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В студии: Алексей КАЗАКОВЦЕВ
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