Александр Суханов: Правительству будут выделены огромные средства, но их нужно контролировать
Нижегородский политолог раскрыл социальные смыслы Послания Президента Федеральному Собранию
Александр Суханов: Правительству будут выделены огромные средства, но их нужно контролировать
В своем Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин заявил ряд социально важных инициатив, касающихся улучшения демографической ситуации, поддержки незащищенных слоев населения и развития сферы образования. Сможет ли новое правительство Михаила Мишустина реализовать поставленные главой государства задачи? И на что стоит рассчитывать нижегородцам? Ответы на эти вопросы дал политолог, кандидат философских наук Александр Суханов.