Александр Суханов: Правительство Медведева копило деньги, правительство Мишустина будет тратить
Нижегородский политолог о политических смыслах Послания Президента и шансах нижегородцев оказаться в новом федеральном правительстве
Александр Суханов: Правительство Медведева копило деньги, правительство Мишустина будет тратить
Послание Президента России Федеральному Собранию от 15 января 2020 года уже называют историческим. Во многих смыслах. Как и отставку правительства Дмитрия Медведева в тот же день. Как изменится баланс сил в политической системе страны после конституционных изменений? Почему Дмитрий Медведев объявил об отставке всего правительства и чего ждать от нового премьер-министра – Михаила Мишустина? Насколько обоснованны слухи о том, что в новом правительстве может оказаться губернатор Нижегородской области Глеб Никитин?
На Радио «Комсомольская правда» своим видением масштабных событий поделился наш новый, и отныне постоянный эксперт – политолог, кандидат философских наук Александр Суханов.