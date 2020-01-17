2020-01-18T11:57:56+03:00
Горький Сити
Алексей КАЗАКОВЦЕВ

Александр Суханов: Правительство Медведева копило деньги, правительство Мишустина будет тратить

политолог, кандидат философских наук Александр Сухановполитолог, кандидат философских наук Александр Суханов

Нижегородский политолог о политических смыслах Послания Президента и шансах нижегородцев оказаться в новом федеральном правительстве

Александр Суханов: Правительство Медведева копило деньги, правительство Мишустина будет тратить

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Послание Президента России Федеральному Собранию от 15 января 2020 года уже называют историческим. Во многих смыслах. Как и отставку правительства Дмитрия Медведева в тот же день. Как изменится баланс сил в политической системе страны после конституционных изменений? Почему Дмитрий Медведев объявил об отставке всего правительства и чего ждать от нового премьер-министра – Михаила Мишустина? Насколько обоснованны слухи о том, что в новом правительстве может оказаться губернатор Нижегородской области Глеб Никитин?

На Радио «Комсомольская правда» своим видением масштабных событий поделился наш новый, и отныне постоянный эксперт – политолог, кандидат философских наук Александр Суханов.

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В студии: Алексей КАЗАКОВЦЕВ
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