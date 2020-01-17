17 Янв. 2020 2020-01-18T11:57:56+03:00

Александр Суханов: Правительство Медведева копило деньги, правительство Мишустина будет тратить 00:00 00:00

Послание Президента России Федеральному Собранию от 15 января 2020 года уже называют историческим. Во многих смыслах. Как и отставку правительства Дмитрия Медведева в тот же день. Как изменится баланс сил в политической системе страны после конституционных изменений? Почему Дмитрий Медведев объявил об отставке всего правительства и чего ждать от нового премьер-министра – Михаила Мишустина? Насколько обоснованны слухи о том, что в новом правительстве может оказаться губернатор Нижегородской области Глеб Никитин?

На Радио «Комсомольская правда» своим видением масштабных событий поделился наш новый, и отныне постоянный эксперт – политолог, кандидат философских наук Александр Суханов.