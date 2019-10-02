2 Окт. 10:00 2019-10-02T18:05:17+03:00

«86 процентов нижегородских семей разводятся в первые пять лет брака»: психолог Антон Харабуров о причинах разводов 00:00 00:00

Статистика показывает, что в России сейчас настоящий кризис института брака. В России распадается больше половины официально зарегистрированных браков. О причинах и тенденциях явления рассказал психолог, гештальт-терапевт нижегородского медицинского центра «Семейная практика» Антон Харабуров в подкасте «Горький Сити».