«86 процентов нижегородских семей разводятся в первые пять лет брака»
Психолог центра «Семейная практика» Антон Харабуров о причинах разводов и о том, что ждет институт брака
«86 процентов нижегородских семей разводятся в первые пять лет брака»: психолог Антон Харабуров о причинах разводов
Статистика показывает, что в России сейчас настоящий кризис института брака. В России распадается больше половины официально зарегистрированных браков. О причинах и тенденциях явления рассказал психолог, гештальт-терапевт нижегородского медицинского центра «Семейная практика» Антон Харабуров в подкасте «Горький Сити».