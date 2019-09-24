2019-09-24T12:00:12+03:00
Горький Сити
Алексей КАЗАКОВЦЕВ

«За последнюю сотню лет русские женщины нарастили психологические мускулы»: почему мужчины становятся инфантильными?

Главный врач клиники психического здоровья «Семейная практика» Татьяна ХарабуроваГлавный врач клиники психического здоровья «Семейная практика» Татьяна ХарабуроваФото: Алексей КАЗАКОВЦЕВ

Врач-психиатр центра «Семейная практика» Татьяна Харабурова о причинах мужского инфантилизма

«За последнюю сотню лет русские женщины нарастили психологические мускулы»: почему мужчины становятся инфантильными?

00:00
00:00

Сейчас в массовом сознании закрепился штамп – «мужики пошли не те»! Ненадежные, слабохарактерные, не желающие брать на себя ответственность. Почему вдруг появились инфантильные мужчины? Виноваты ли в этом семья, система образования, или даже феминизм? Можно ли это исправить?

О проблеме мужского инфантилизма рассказала врач-психиатр, психотерапевт, семейный психотерапевт, главный врач клиники психического здоровья «Семейная практика» Татьяна Харабурова.

Скачать передачу [mp3, 38.0 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
23 Августа 2019 18:33 - 18:55

Горький Сити

Тема: «Самодеятельность некоторых добровольцев могла стоить девочке жизни!»: координатор ПСО «Волонтер» Сергей Шухрин о поисках 5-летней Зарины Авгоновой

В студии: Алексей КАЗАКОВЦЕВ
07:30
21:30
16 Августа 2019 18:03 - 18:32

Горький Сити

Тема: «Митинги в Москве – это поколенческий протест»: политолог Евгений Семенов о московских протестах и состоянии нижегородской политики

В студии: Алексей КАЗАКОВЦЕВ

В гостях: Евгений СЕМЕНОВ
07:30
21:30
9 Августа 2019 18:16 - 18:45

Горький Сити

Тема: «Реформа ТКО в регионе даже не начиналась!»: нижегородские экологи об утилизации мусора, опасных свалках и раздельном сборе отходов

В студии: Алексей КАЗАКОВЦЕВ

В гостях: Клара Романова, Дмитрий Левашов
07:30
21:30
23 Августа 2018 17:05 - 17:16

Горький Сити

Тема: «Чтобы убрать мусор на некоторых городских территориях, нужен бульдозер» - волонтеры очистят территорию Гребного канала

В студии: Дмитрий ЯКОВЛЕВ

В гостях: Руфина КЛИШКОВСКАЯ
07:30
21:30
13 Августа 2018 17:32 - 17:46

Горький Сити

Тема: Александр Котельников: «Из-за чемпионата мира по футболу ремонтные работы сдвинулись на вторую половину июля и август»

В студии: Дмитрий ЯКОВЛЕВ

В гостях: Александр КОТЕЛЬНИКОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 831-278-50-15+7-906-358-85-50
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Семь пожаров произошло в Нижегородской области за сутки
В нижегородских домах отключат горячую воду, свет и отопление 7 октября
Квартиросъемщик вынес деньги своего арендодателя в Нижнем Новгороде
Разработкой программы развития круизного туризма займутся в Нижегородской области
Необычная экскурсия на электричке пройдет в Нижнем Новгороде 11 октября
Более тысячи волонтеров захотели участвовать в программе форума «Россия – спортивная держава»
Источник назвал причину эвакуации в ТЦ «Небо»
13-летняя девочка выпала из окна восьмого этажа в Нижнем Новгороде
На водителя перевернувшегося под Нижним Новгородом туристического автобуса завели уголовное дело
БК «Нижний Новгород» обыграл пермскую «Парму» 5 октября
ТК «Волга» начнет вещание в цифровом федеральном мультиплексе до конца года
На Нижегородский благотворительный кинофестиваль «Детский КиноМай» приедет звезда сериала «Склифосовский» Алена Яковлева
Глеб Никитин поручил оказать необходимую помощь пострадавшим в аварии с туристическим автобусом
Сильный дождь и снег ожидаются в Нижегородской области
Ярмарки вакансий учебных и рабочих мест пройдут в Нижегородской области
Матч в Нижнем Новгороде стал вторым по посещаемости в 16-м туре ФНЛ
Во время выставки искусств «Арт Россия – 2019» состоялся благотворительный аукцион
Дни открытых дверей для пенсионеров и предпенсионеров пройдут в Нижегородской области
Студент Княгининского университета принял участие в финале конкурса «Цифровой прорыв» в Казани
В Нижнем Новгороде появится новый вид экскурсий – на электричке