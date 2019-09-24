24 Сент. 10:00 2019-09-24T12:00:12+03:00

«За последнюю сотню лет русские женщины нарастили психологические мускулы»: почему мужчины становятся инфантильными? 00:00 00:00

Сейчас в массовом сознании закрепился штамп – «мужики пошли не те»! Ненадежные, слабохарактерные, не желающие брать на себя ответственность. Почему вдруг появились инфантильные мужчины? Виноваты ли в этом семья, система образования, или даже феминизм? Можно ли это исправить?

О проблеме мужского инфантилизма рассказала врач-психиатр, психотерапевт, семейный психотерапевт, главный врач клиники психического здоровья «Семейная практика» Татьяна Харабурова.