«За последнюю сотню лет русские женщины нарастили психологические мускулы»: почему мужчины становятся инфантильными?
Врач-психиатр центра «Семейная практика» Татьяна Харабурова о причинах мужского инфантилизма
«За последнюю сотню лет русские женщины нарастили психологические мускулы»: почему мужчины становятся инфантильными?
Сейчас в массовом сознании закрепился штамп – «мужики пошли не те»! Ненадежные, слабохарактерные, не желающие брать на себя ответственность. Почему вдруг появились инфантильные мужчины? Виноваты ли в этом семья, система образования, или даже феминизм? Можно ли это исправить?
О проблеме мужского инфантилизма рассказала врач-психиатр, психотерапевт, семейный психотерапевт, главный врач клиники психического здоровья «Семейная практика» Татьяна Харабурова.