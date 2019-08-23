23 Авг. 10:00 2019-08-23T18:55:30+03:00

«Самодеятельность некоторых добровольцев могла стоить девочке жизни!»: координатор ПСО «Волонтер» Сергей Шухрин о поисках 5-летней Зарины Авгоновой 00:00 00:00

Хорошо, что истории со счастливым концом бывают не только в кино. 5-летняя Зарина Авгонова потерялась в лесу в Вознесенском районе, девочку не могли найти почти четверо суток. Искали полиция, волонтеры со всех концов России, росгвардейцы и МЧС. Нашли! Жива! Сейчас в Нижегородской областной детской клинической больнице вместе с беременной мамой, идет на поправку.

Все бы хорошо, но, как известно, «дьявол в деталях»… Зная о том, что не всегда между разными волонтерскими группами царит взаимопонимание, расспросили координатора поисково-спасательного отряда «Волонтер» Сергея Шухрина о подробностях поисков пропавшей девочки.