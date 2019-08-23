2019-08-23T17:57:01+03:00
Горький Сити

«Митинги в Москве – это поколенческий протест»: политолог Евгений Семенов о московских протестах и состоянии нижегородской политики

руководитель нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семеновруководитель нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений СеменовФото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Митинги в Москве – это поколенческий протест»: политолог Евгений Семенов о московских протестах и состоянии нижегородской политики

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«Московские протесты» - они вообще о чем? О несистемных оппозиционерах? О выборах в Мосгордуму? О нарастании народного недовольства и всеобщей усталости от «стабильности»? О, прости Господи, новой революции? Своими размышлениями на этот счет поделился руководитель нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов.

Также обсудили с ним грядущие довыборы в Думу Нижнего Новгорода, слаженность тандема Никитин-Панов и общую политическую атмосферу в нижегородском регионе.

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