2019-04-30T10:29:42+03:00
Академия спорта
Алексей КАЗАКОВЦЕВ

Нижегородский тайбоксер Александр Скворцов вновь отстоял свой пояс чемпиона мира

Боец нижегородского клуба Puncher-NN, чемпион мира по тайскому боксу по версии Fair Fight Александр СкворцовБоец нижегородского клуба Puncher-NN, чемпион мира по тайскому боксу по версии Fair Fight Александр СкворцовФото: Алексей КАЗАКОВЦЕВ

«Скворцмен» рассказал о бое с чехом, развитии тайского бокса и международных турнирах в подкасте «Академия спорта» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM

Нижегородский тайбоксер Александр Скворцов вновь отстоял свой пояс чемпиона мира

00:00
00:00

Боец нижегородского клуба Puncher-NN, чемпион мира по тайскому боксу по версии Fair Fight Александр Скворцов во второй раз отстоял свой чемпионский пояс! Насколько тяжелым получился бой с чехом Крчмаром, и когда уже в Нижнем Новгороде станут проводить международные турниры по тайскому боксу и кикбоксингу, "Скворцмен" рассказал на Радио "Комсомольская правда в Нижнем Новгороде".

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

Скачать передачу [mp3, 20.0 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
17 Марта 2019 11:33 - 12:02

Академия спорта

Тема: Академия спорта : Анна Погорилая: "На Чемпионате мира наши фигуристки займут два призовых места на пьедестале почета"

В студии: Сергей ДАДЫГИН

В гостях: Анна ПОГОРИЛАЯ, Андрей НЕВСКИЙ
07:30
21:30
23 Сентября 2018 7:32 - 8:04

Академия спорта

Тема: "Самое страшное для тренера, это осознать, что больше ничего нельзя сделать для спортсмена, что это потолок"

В студии: Кирилл СЕРОВ, Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

В гостях: Елена ЧАЙКОВСКАЯ
07:30
21:30
31 Июля 2018 15:05 - 15:46

Академия спорта

Тема: "Ложечки нашлись, а осадочек остался". Легендарный пловец Владимир Сальников - о допинговых скандалах, прокатившихся по российскому спорту

В студии: Павел САДКОВ

В гостях: Владимир САЛЬНИКОВ
07:30
21:30
12 Мая 2018 18:05 - 19:04

Академия спорта

Тема: Защитник Спартака и сборной России о финальном туре чемпионата России, о шансах сборной на чемпионате мира и о том, как футболисты Родину любят

В студии: Павел САДКОВ

В гостях: Георгий ДЖИКИЯ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 831-278-50-15+7-906-358-85-50
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Летом в Нижегородской области пройдет юбилейная регата «Кубок Р. Е. Алексеева»
В Нижнем Новгороде пропал 64-летний Вячеслав Чалов
Три человека отравились угарным газом в Нижнем Новгороде
Нижегородка отдала мошенникам почти два миллиона рублей
Нижегородских пенсионеров приглашают на бесплатные правовые консультации
Более 1,3 тысячи звонков поступило в нижегородский колл-центр по переходу на «цифру»
Тела двух человек обнаружены на пожаре в Кулебаках
Нижегородские социальные проекты победили в конкурсе «Взгляд в будущее»
В Нижегородской области собираются построить более 120 км газовых сетей
Нижегородцам предлагают поучаствовать в организации Дня молодежи
Девять нижегородских социальных проектов стали победителями конкурса «Взгляд в будущее»
Нижегородская шахматистка стала шестикратной чемпионкой России по блицу
Грантовая поддержка нижегородских фермеров увеличена на 8,3 процента
Наплавной мост через Суру открылся в Пильнинском районе после ремонта
Нижегородцев призывают признаться в любви Александру Пушкину в социальных сетях
Гонки на собачьих упряжках «Драйфест-2019» пройдут в Нижегородской области 3 и 4 мая
В ближайшее время в Нижнем Новгороде ожидается сильный ветер
В Нижнем Новгороде пройдет кинофестиваль «Итальянские фантазии»
Региональный госохотнадзор призвал остановить весенний пал травы, чтобы спасти диких животных
В Керженском заповеднике нашли медвежье «общежитие»
В Дзержинске построят завод по производству топлива
Огромная пробка образовалась на трассе М-7 «Волга» в Нижегородской области
На улицах Нижнего Новгорода появилось праздничное оформление к 9 Мая
В Нижегородской области завершается всероссийская акция «Весенняя неделя добра-2019»