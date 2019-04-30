Нижегородский тайбоксер Александр Скворцов вновь отстоял свой пояс чемпиона мира
«Скворцмен» рассказал о бое с чехом, развитии тайского бокса и международных турнирах в подкасте «Академия спорта» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM
Нижегородский тайбоксер Александр Скворцов вновь отстоял свой пояс чемпиона мира
Боец нижегородского клуба Puncher-NN, чемпион мира по тайскому боксу по версии Fair Fight Александр Скворцов во второй раз отстоял свой чемпионский пояс! Насколько тяжелым получился бой с чехом Крчмаром, и когда уже в Нижнем Новгороде станут проводить международные турниры по тайскому боксу и кикбоксингу, "Скворцмен" рассказал на Радио "Комсомольская правда в Нижнем Новгороде".
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