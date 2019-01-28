Алексей Алехин: «Работаем над включением Городца в маршрут «Золотого кольца»
О развитии туризма в Нижегородской области в подкасте «Около Кремля с Андреем Вовком» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM
Алексей Алехин: «Работаем над включением Городца в маршрут «Золотого кольца»
Директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Алексей Алехин рассказал главному редактору «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде» Андрею Вовку о развитии Саровско-Дивеевского туристического кластера, потенциале Городца, Выксы и Большого Болдино и подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода.
Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!