28 Янв. 10:00 2019-01-28T20:54:54+03:00

Алексей Алехин: «Работаем над включением Городца в маршрут «Золотого кольца» 00:00 00:00

Директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Алексей Алехин рассказал главному редактору «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде» Андрею Вовку о развитии Саровско-Дивеевского туристического кластера, потенциале Городца, Выксы и Большого Болдино и подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода.

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