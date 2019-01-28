2019-01-28T20:54:54+03:00
Около Кремля
Андрей ВОВК

Алексей Алехин: «Работаем над включением Городца в маршрут «Золотого кольца»

Директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Алексей АлехинДиректор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Алексей АлехинФото: Алексей КАЗАКОВЦЕВ

О развитии туризма в Нижегородской области в подкасте «Около Кремля с Андреем Вовком» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM

Алексей Алехин: «Работаем над включением Городца в маршрут «Золотого кольца»

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Директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Алексей Алехин рассказал главному редактору «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде» Андрею Вовку о развитии Саровско-Дивеевского туристического кластера, потенциале Городца, Выксы и Большого Болдино и подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода.

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