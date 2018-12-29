2018-12-29T12:51:58+03:00
Экономика
Алексей КАЗАКОВЦЕВ

«На стадионе «Нижний Новгород» впервые прошла масштабная выставка недвижимости»

директор по развитию ГК «Кварц» Александр Островский и президент Нижегородской Гильдии Сертифицированных Риэлторов Елена Соколовадиректор по развитию ГК «Кварц» Александр Островский и президент Нижегородской Гильдии Сертифицированных Риэлторов Елена СоколоваФото: Алексей КАЗАКОВЦЕВ

Об итогах года в сфере строительства и недвижимости в подкасте «Экономика» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM

Александр Островский и Елена Соколова об итогах года в сфере строительства и недвижимости Нижегородской области

00:00
00:00

Что примечательного произошло в нижегородской сфере строительства и недвижимости в этом году? Об этом поговорили с директором по развитию ГК «Кварц» Александром Островским и президентом Нижегородской Гильдии Сертифицированных Риэлторов Еленой Соколовой на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

Скачать передачу [mp3, 19.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 831-278-50-15+7-906-358-85-50
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24