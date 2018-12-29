«На стадионе «Нижний Новгород» впервые прошла масштабная выставка недвижимости»
Об итогах года в сфере строительства и недвижимости в подкасте «Экономика» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM
Александр Островский и Елена Соколова об итогах года в сфере строительства и недвижимости Нижегородской области
Что примечательного произошло в нижегородской сфере строительства и недвижимости в этом году? Об этом поговорили с директором по развитию ГК «Кварц» Александром Островским и президентом Нижегородской Гильдии Сертифицированных Риэлторов Еленой Соколовой на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.
Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!