«На стадионе «Нижний Новгород» впервые прошла масштабная выставка недвижимости»

29 Дек. 10:00 2018-12-29T12:51:58+03:00

Александр Островский и Елена Соколова об итогах года в сфере строительства и недвижимости Нижегородской области 00:00 00:00

Что примечательного произошло в нижегородской сфере строительства и недвижимости в этом году? Об этом поговорили с директором по развитию ГК «Кварц» Александром Островским и президентом Нижегородской Гильдии Сертифицированных Риэлторов Еленой Соколовой на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

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