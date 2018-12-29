«Если берете водку по 130 рублей на корпоратив, то это паленый алкоголь»
заместитель генерального директора по развитию ООО «Сордис» Анна ЧиненковаФото: Алексей КАЗАКОВЦЕВ
О контрафактном алкоголе, ЕГАИС и культуре потребления в подкасте «Горький Сити» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM
«Если берете водку по 130 рублей на корпоратив, то это паленый алкоголь»
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О борьбе с контрафактным алкоголем, системе ЕГАИС и культуре потребления рассказала заместитель генерального директора по развитию ООО «Сордис» Анна Чиненкова в эфире Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.
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