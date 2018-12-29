2018-12-29T12:46:41+03:00
Горький Сити
Алексей КАЗАКОВЦЕВ

«Если берете водку по 130 рублей на корпоратив, то это паленый алкоголь»

заместитель генерального директора по развитию ООО «Сордис» Анна Чиненковазаместитель генерального директора по развитию ООО «Сордис» Анна ЧиненковаФото: Алексей КАЗАКОВЦЕВ

О контрафактном алкоголе, ЕГАИС и культуре потребления в подкасте «Горький Сити» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM

«Если берете водку по 130 рублей на корпоратив, то это паленый алкоголь»

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О борьбе с контрафактным алкоголем, системе ЕГАИС и культуре потребления рассказала заместитель генерального директора по развитию ООО «Сордис» Анна Чиненкова в эфире Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

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